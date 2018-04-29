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BBC Türkçe

Trump'tan Katar Emiri'ne diplomatik krizi çözmek için yardım teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri es-Sani'yi telefonla arayarak, Doha ve bazı Arap ülkeleri arasındaki "anlaşmazlıkları çözmek için taraflara yardım etmeyi" teklif etti. Trump tarafların Beyaz Saray'da bir araya gelebileceğini söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad es-Sani'yi arayarak Doha ve bazı Körfez ülkeleri arasındaki gerilimin çözülmesi için aracı olmayı teklif etti.

Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Başkan, Beyaz Saray'da yapılacak olası bir toplantı gibi adımlar dahil, taraflara anlaşmazlıkları çözmek için yardım etmeyi teklif etti" denildi.

Katarlı bir yetkilinin ifadelerine dayanan Reuters'ın haberine göre Trump, telefon görüşmesinde Körfez'de istikrarın korunmasını istediğini ve bölgedeki diplomatik krize bir çözüm bulmaya hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamasından kısa süre önce, Suudi Arabistanlı bir yetkili, Körfez İşbirliği Konseyi'nin "kendi iç meselesi" olduğunu söyleyerek Katar krizinin çözülmesinde aracıya ihtiyaç olmadığını vurgulamıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Yemen, Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlayarak ilişkilerini kesmeye karar vermişti.

Katar ise suçlamaları reddetmeyi sürdürüyor.

"Katar'ı işaret ettiğini"

Trump mesajında, "Orta Doğu'ya yaptığım ziyarette, Radikal İdeoloji'ye artık finansman sağlanmamalı dedim. Liderler Katar'ı işaret etti - bakın!" demişti:

"Suudi Arabistan Kralı ve 50 ülkeyle yapılan görüşmelerin işe yaradığını görmek çok güzel. Radikal örgütlerin finansmanına karşı katı bir tutum takınacaklarını söylediler ve tüm oklar Katar'ı işaret ediyordu. Belki de bu, terörizm felaketi için sonun başlangıcı olur."

kabul edildi.Türkiye ve İran'la görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın bu şekilde izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır" demişti.

Erdoğan Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirerek diyalog çağrısı yapmıştı.

Krizin olası hasarının hafifletilmesi için diplomatik çabalar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Katar karşısında sert tutumunu koruyor.

BAE, Katar sempatizanı olduğu düşünülen kişilerin 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini söyledi. Katar'a destek çıkan ya da BAE karşıtı sosyal medya paylaşımları ile yazılı, görsel veya sözlü ifadeler bu suçlamalara delil oluşturabilecek.

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