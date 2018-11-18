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Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

"Bu çok vahşi, çok kirli ve iğrençti. Dinlemeden de kayıtlarda olan her şeyi biliyorum"

18 Kasım 2018 20:43

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Cinayet anına ilişkin ses kayıtları hakkında konuşan Trump, "Kaşıkçı'nın acı çekmesini dinlemek istemiyorum" dedi.

Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarının ellerinde olduğunu ancak kişisel olarak bu kayıtları dinlemek istemediğini söyledi.

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"Bunu dinlememe gerek yok" diyen ABD Başkanı, "Bu çok vahşi, çok kirli ve iğrençti. Dinlemeden de kayıtlarda olan her şeyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Trump gün içerisinde yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin CIA raporunun önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söylemişti.

Washington Post geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, CIA'in Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğine ilişkin bir rapor hazırladığını öne sürmüştü.

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