Trump'tan kadınlara dava tehdidi

ABD başkan adayı Donald Trump, 8 Kasım'daki seçimlerinin ardından kendisine yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan tüm kadınlara dava açacağını söyledi. Trump Pensilvanya'da yaptığı açıklamada, bu kadınların hepsinin seçim kampanyasına zarar vermek için yalan söylediğini iddia etti.

70 yaşındaki emlak zengini Donald Trump konuşmasında göreve gelmesi halinde uygulayacağı ilk 100 günlük programını da açıkladı.

Trump'a 11. taciz suçlaması

Öte yandan Trump'a yönelik yeni bir taciz iddiası ortaya atıldı. Cumhuriyetçi adaya yönelik taciz iddiasında bulunan 11. kadın olarak kayda geçen Jessica Drake, avukatı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Donald Trump'ın on yıl önce Lake Tahoe'deki bir golf müsabakası çerçevesinde konakladığı otelde kendisini zorla öptüğünü söyledi. Drake, aynı gece kendisine Trump ya da yardımcılarından birinin arayarak geceyi Trump'ın süitinde geçirmesi karşılığında 10 bin dolar teklif edildiğini söyledi.

"Tamamıyla yanlış"

Trump'ın kampanya ekibi suçlamaları geri çevirdi. Yapılan açıklamada, "hikâyenin tamamıyla yanlış ve komik" olduğu belirtildi. Drake'in avukatı Gloria Allred, "Kadınların tehditler karşısında boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ın kendisinin de mahkemede yeminli ifade vereceğini hatırlattı.

Washington Post gazetesi yaklaşık iki hafta önce 2005 yılına ait gizli ses kayıtları yayınlamıştı. Bu kayıtlarda Trump kadınlara yönelik aşağılayıcı tanımlamalarda bulunuyordu. Kayıtların kamuoyuna açıklanmasının ardından pek çok kadın Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasını dile getirdi.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı, Gettyburg'deki konuşmasında bu kadınların tamamına dava açacağını ve seçilmesi halinde medyayı da güçsüzleştireceğini söyledi. Trump, medyanın hem kendisi hem de seçmenlere karşı bir iktidar yapısı oluşturduğunu belirtti.

Clinton'a karşı atak

Donald Trump öncesinde de medyayı eleştirmiş, kendisine adil davranılmadığını ve rakibi Hillary Clinton'a medya tarafından daha fazla destek verildiğini iddia etmişti. Trump hem medyayı hem de Clinton'ı yolsuzluk yapmakla suçladı ve her ikisinin de kendisi hakkında yalan hikâyeler yaydığını ileri sürdü.

İlk 100 gün neler yapacak?

Trump seçilmesi halinde Beyaz Saray'daki ilk yüz günlük eylem planını da "Amerikan halkı ve Donald Trump arasındaki anlaşma" adı altında duyurdu. Daha önceki açıklamalarının tekrarı niteliğindeki plan ana hatlarıyla, serbest ticaret anlaşmalarından çıkmayı, orta sınıfa yönelik vergilerin düşürülmesini, Meksika sınırına duvar örülmesini ve ABD Başkanı Barack Obama'nın hayata geçirdiği sağlık reformunu kaldırmayı öngörüyor.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump'ın Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankette oylarını artırdığına dikkat çekilse de, anketler kritik eyaletlerde Clinton'ın önde olduğunu gösteriyor.

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DW/dpa/afp/rtr/MK/EC