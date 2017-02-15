Trump'tan kaçış; ABD'li göçmenler Kanada'ya geçerken donmaktan son anda kurtarıldı

ABD’deki mülteciler, Başkan Donald Trump’ın göç karşıtı seçim vaatlerini yerine getirmeye başlamasının ardından yeni rota olarak belirledikleri Kanada’ya yasadışı yollardan akın etmeye başladı. Özellikle nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye uygulanan vize yasağı üzerine bir kez daha yurtsuz kalma endişesi taşıyan ve ABD’ye izinsiz girmiş olan göçmenler, dondurucu soğuğa rağmen Kanada sınırının yolunu tuttu. İki göçmen donmaktan son anda kurtarıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, geçen hafta sonu Kanada’ya yasadışı yollardan geçmeye çalışan en az 70 sığınmacının gözaltına alındığı açıklanırken Kanada Sınır Servisi Ajansı da Manitoba/ Emerson ve Quebec sınırında 21 kişinin yolda yakalandığı, 46 kişinin de arandığı bilgisini paylaştı.

Ganalı göçmenler Seidu Muhammed ve Razak Iyal, dondurucu soğukta yoğun tipi altında yürüyerek Kuzey Dakota’dan Kanada’nın Manitoba kentine geçti. Razak Iyal, dondurucu soğukta üzerinde 2 kazak ve bir montun olduğunu anlatırken, “Ellerim donmuştu. Telefonu çıkarıp 911 Acil Yardım hattını aramak için ellerimi cebime sokamıyordum” dedi. Soğuktan gözlerinin donduğunu ve hiçbir şey göremediğini söyleyen Seidu Muhammed ise karda uzun yolculuğu “İçimde sanki bir şey yanıyormuş gibi hissediyorum. Kulaklarım donmuştu, bazı kısımlarını kestiler” sözleriyle anlattı.

Donmaktan son anda kurtuldular

Göçmenlerin dondurucu soğuk, tipi ve kar altında korunaklı kıyafetler olmadan kilometrelerce yürüdüğü bu rotada birçok kişi, soğuktan donan uzuvlarını kaybetti. Bunlar arasında, aralık ayında yollara düşen ve Kanada’ya varmayı hedefleyen 2 Ganalı da vardı.

Razak Iyal ve Seidu Muhammed isimli göçmenler, Kuzey Dakota ve Manitoba arasındaki sınırı geçmeyi başardı ancak ince eldivenlerle çıktığı yolculukta, soğuktan parmaklarını kaybetti. Gece karanlığında yoğun tipi altında saatlerce yürüyen ikili, bir aracı durdurdu ve ambulans çağırdı.

2 Ganalı’nın da kullandığı Emerson rotasındaki tabelada “Bu noktadan Kanada’ya giriş yasaktır” yazıyor.

"Geri göndermek güvenli değil"

Kanada’nın göçmen akınını göz önüne alıp yeni bir politika belirleyip belirlemeyeceği bilinmiyor. ABD ile Kanada arasında 2004’te imzalanan Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması’na göre göçmenler, Kuzey Amerika kıtasına ayak bastığı ülkede mültecilik başvurusu yapmak zorunda. Bu nedenle Kanada, ABD’den gelen mültecilerin başvurusunu kabul etmiyor. Kanada Mülteciler Konseyi Yöneticisi Janet Dench, “ABD mülteciler için güvenli değil. Durum önceden kötüydü, şimdi içler acısı. Kanada, mültecileri geri gönderirse ABD’nin nasıl muamele edeceği meçhul” dedi.

Trump: Zararlı insanları içeri alamayız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, önceki gün göçmenlere bakış açısında zıt görüşlere sahip olduğu ABD’li mevkidaşı Donald Trump’ı Beyaz Saray’da ziyaret etti. Ortak basın toplantısında göç ve güvenliğin birbirine bağlı konular olduğunu vurgulayan Trudeau, “Biz değerlerimize bağlı kalmayı sürdüreceğiz. Halklarının güvenliğini sağlamak her hükümetin sorumluluğu. Göçmen ve mültecilere karşı açık kapı siyasetimizi sürdürüyoruz, güvenlikten ödün vermeden” dedi.

Trump ise, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkeye vize yasağını savunarak “Büyük güzel ve açık bir kapıyı ben de istiyorum ama zararlı insanları içeri alamayız” diye konuştu.

Sığınmacı çocuklardan intihar çapğrısı

İsveç Göçmen Dairesi’nin cuma günü ‘ebeveynleri olmayan mülteci çocukları sınırdışı edeceği’ yönündeki açıklamaları üzerine, ülkeye yalnız giden 18 yaş altı sığınmacı çocuklar, kapalı Facebook gruplarında sınırdışı edilmeye karşı ‘toplu intihar’ çağrısında bulundu. İsveç Çocuk Ombudsmanı basın sözcüsü Hans Reuterskiöld, toplu intihar çağrılarının kendilerine ulaşması üzerine İsveçli resmi kurumları acil kriz toplantısına çağırdı. Yetkililer, intihar etmeyi düşünen 600’ün üzerinde sığınmacı çocuğun bulunması nedeniyle olayı çok ciddi değerlendirdiklerini belirtti.