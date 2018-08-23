Trump'tan itirafçı olan eski avukatına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in yargılandığı dava nedeniyle Beyaz Saray'daki en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Cohen'in Trump'la cinsel ilişkiye giren iki kadına sus payı olarak para ödediğini itiraf ederek savcılıkla işbirliğine gitmesi ABD Başkanı'nı zora soktu.

Trump, itirafçı olan eski avukatına tepkisini Twitter'da gösterdi. ABD Başkanı, Cohen için "İyi bir avukat arayan varsa, Micheal Cohen ile çalışmamasını şiddetle tavsiye ederim" yazdı.

Ödemeler hakkında sonradan bilgi sahibi olduğunu söyleyen Trump, Cohen'i savcılıkla uzlaşmak için hikâyeler uydurmakla suçladı.

Cohen, iki kadına yaptığı ödemenin yanı sıra seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin yasaları ihlal etmek, vergi kaçırmak ve banka dolandırıcılığının da aralarında olduğu sekiz suçu işlediğini kabul etmişti. Cohen, kadınlara yapılan ödeme ile gerçekleşen ihlalini Trump'ın bilgisi dâhilinde yaptığını belirtmişti.

Trump'tan "cadı avı" tepkisi

Cohen davasında yaşanan gelişmelerin yanı sıra Trump'ın eski kampanya sorumlusu Paul Manafort da vergi kaçırmanın da aralarında olduğu 18 suçlamanın 8'inde jüri tarafından suçlu bulundu.

Trump Salı günü alınan bu karara tepkisini "cadı avı" benzetmesiyle verdi. Trump, Twitter'da paylaştığı mesajında "Paul Manafort davasında, çok sayıda suçlamada, 10 suçlamada karar verilemedi. Cadı avı!" yazdı.

Cohen'in itirafları, Trump üzerindeki baskıyı artırırken Cohen'in avukatlığını yapan Lanny Davis, Trump'ın eski avukatının Rusya'nın 2016'daki seçimlere siber saldırı yoluyla müdahade bulunduğu yönündeki iddiaların araştırıldığı soruşturmaya yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasında önemli rol üstlenen isimler arasında yer alan Cohen hakkındaki kararın 12 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Cohen'in 4 ila 5 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

DW,rtr/ÖA,CÖ

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