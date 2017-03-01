Trump'tan işbirliği mesajı

ABD Başkanı Donald Trump Kongre üyelerine hitaben yaptığı ilk konuşmasında reform planları için partiler üstü işbirliği yapılması çağrısında bulunarak, ‘kısır görüşlü' ve ‘banal' çekişmelere son verilmesini istedi. Trump, hükümetinin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partilerle birlikte çalışmak arzusunda olduğunu söyledi.

Donald Trump silahlı kuvvetler ve altyapı modernizasyonuyla ailelerin mali yükünü azaltacak reformların işbirliğiyle hazırlanabileceğini belirtti. ABD Başkanı göç yasasında da reform yapılması gerektiğine işaret etti. Trump Avustralya ve Kanada'nın göç yasaları örnek alınarak, sadece kendi gücüyle geçinebilecek durumda olan yabancıların ülkeye kabul edilmesinden yana olduğunu söyledi.

Kaçak göçle mücadeleye hız verileceğini de duyuran Donald Trump, mevcut yasaların uygulanmasıyla ücretlerin artacağını, işsizliğin azalacağını, milyarlarca dolar tasarruf edileceğini ve kentlerde güvenliğin artacağını dile getirdi.

Donald Trump konuşmasının başında son zamanlardaki Yahudi düşmanı eylemleri ve bir Hintlinin öldürüldüğü Kansas City'deki silahlı saldırıyı kınadı. Trump Amerikan milletinin siyasi görüş ayrılıklarına rağmen bu gibi üzüntü verici ‘nefret ve kötü suçların kınanmasında' ortak hareket ettiğini söyledi.

‘NATO'nun destekçisiyiz'

ABD Başkanı terör ile mücadelede ülkeye girişlerin çok daha sıkı denetleneceğini ve ‘kontrolsüz girişlere izin verilmesinin halden anlamak değil, düşüncesizlik anlamına geldiğini belirtti. Trump’ın ABD'ye girişlere kısıtlama getiren yeni bir kararname imzalaması bekleniyor.

Donald Trump Kongre'deki konuşmasında terör milisi IŞİD'i imha edeceklerini duyurdu ancak bunun nasıl başarılacağına dair bilgi vermedi. ‘NATO'yu kuvvetle desteklediklerini' belirten ABD Başkanı müttefik devletlerden mali yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedi. NATO devletleri Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla'nın yüzde 2'sinin savunmaya ayrılmasını kararlaştırmışlar ancak birçok ülke bu sınırın altında kalmıştı. Donald Trump uyarılarının ardından savunma harcamalarının arttırılmaya başlanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti ve müttefiklerin de askeri harekâtlarda ‘doğrudan ve önemli rol üstlenmesini' beklediklerini sözlerine ekledi.

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DW, afp/AG, GA