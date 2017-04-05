Trump'tan İdlib açıklaması: Esad'a karşı tavrım çok değişti

Suriye’nin Idlib kentine kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü. Esad rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsaade edilemez" ifadelerini kullandı.

Trump, "Suriye ve Esad'a karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti" şeklinde konuştu.