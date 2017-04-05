T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trump'tan İdlib açıklaması: Esad'a karşı tavrım çok değişti

"Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var"

05 Nisan 2017 23:39

Suriye’nin Idlib kentine kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen ve 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü. Esad rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsaade edilemez" ifadelerini kullandı.

Trump, "Suriye ve Esad'a karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti" şeklinde konuştu.

 

 

ETİKETLER

trumpidlibsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24