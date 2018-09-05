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Dünya

Trump'tan İdlib açıklaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Eylül (DHA) -  ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elinde kalan tek yer olan İdlib kentine düzenlenecek bir operasyonun yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabileceğini söyledi

05 Eylül 2018 00:58

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 4 Eylül (DHA) -  ABD Başkanı Donald Trump, Suriye\'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elinde kalan tek yer olan İdlib kentine düzenlenecek bir operasyonun yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanabileceğini söyledi.
İdlib\'e olası bir saldırı ile ilgili açıklama yapan Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında \"Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İdlib\'e umursamaz bir biçimde saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar insani trajediye dönüşme riski taşıyan bu olası operasyona katılmakla ölümcül bir insanlık hatası yapar. Yüzlerce, binlerce insan ölebilir. Buna izin vermeyin\" dedi.
 

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