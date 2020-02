Trump'tan hakkında yazılan kitaba sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, ekibinde yer alan kişilerin kendisi hakkında söylediklerini iddia ettiği sözleri ve yönetim içindeki tartışmaları ”Korku: Trump Beyaz Saray’da” adıyla kitaplaştıran gazeteci Bob Woodward’a sert tepki gösterdi. Kitapta yer alan iddiaları yalanlayan Trump, kitabın yayınlanmasının zamanlamasına dikkat çekti.

Trump tepkisini Twitter’dan dile getirdi. "Birinin bir kitap yazıp hikayeler uydurarak gerçeğin tam aksi bir tablo çizmesi ve bunun hiçbir şekilde bedelini ödememesi ayıp değil mi? Washington siyasetçilerinin iftira ve karalama kanunlarını neden değiştirmediğini anlamıyorum" diye yazdı.

Isn’t it a shame that someone can write an article or book, totally make up stories and form a picture of a person that is literally the exact opposite of the fact, and get away with it without retribution or cost. Don’t know why Washington politicians don’t change libel laws?