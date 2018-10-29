Trump'tan göçmenlere tehdit: Ordumuz bekliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, yoksulluk, şiddet ve baskı politikaları nedeniyle Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan yaklaşık 7 bin mülteciyi, "Bu, ülkemizi işgaldir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak" sözleriyle tehdit etti.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz" dedi.

“Meksika sınırına 5 bin asker sevk edilecek iddiası”

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor" iddiasında bulundu.

Gazete, gönderilen askerlerin sınıra yakın bölgelere konuşlandırılacağını ileri sürdü. 5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceği iddia edilirken, askerlerin bir kısmının bu bölgelere gelmeye başladığı ve aralık ayının ortalarına kadar bölgede kalacakları öne sürüldü.

Pentagon Sözcüsü: Sayı vermek için çok erken

Pentagon Sözcüsü Laura Seal, "Planlama devam ediyor. Talep edilen görevleri gerçekleştirecek kuvvetlerin seçimi veya toplam sayısına ilişkin açıklamada bulunmak için henüz çok erken" ifadesini kullandı.

Geçen hafta ABD'nin bölgeye 800 asker konuşlandıracağı iddia edilmiş ancak Pentagon bu iddiaları kabul etmemişti.

7 binden fazla mültecinin yürüyüşü sürüyor

Yaşadıkları Orta Amerika ülkelerinin kötü ekonomik ve siyasal koşullarında kendilerine dair bir gelecek göremeyen binlerce insan, sosyal medya üzerinden örgütlenerek taşıyabilecekleri kadar yükle Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) girmek üzere yola çıkmış durumda. Yürüyerek binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkan mülteciler, daha ABD’ye varmadan Başkan Donald Trump’ın hedefi haline geldi.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen mültecileri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla mültecinin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı mültecilerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmişti. Polis, mültecilere göz yaşartıcı gazla saldırmıştı.

Honduraslı mültecilerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu mültecileriden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.