Trump'tan Fed'e: Faiz artırımını düşünmesi bile inanılmaz

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü sona erecek yılın son politika toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası’na (Fed) dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda ‘doların güçlü, enflasyonun ise neredeyse olduğu’ değerlendirmesinde bulunan Trump, “Paris yanıyor, Çin dibe gidiyor, Fed’in yeni bir faiz artırımını düşünmesi bile inanılmaz” dedi.

It is incredible that with a very strong dollar and virtually no inflation, the outside world blowing up around us, Paris is burning and China way down, the Fed is even considering yet another interest rate hike. Take the Victory!