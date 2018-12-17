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Ekonomi

Trump'tan Fed'e: Faiz artırımını düşünmesi bile inanılmaz

"Paris yanıyor, Çin dibe gidiyor..."

17 Aralık 2018 19:55

T24

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü sona erecek yılın son politika toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak ABD Merkez Bankası’na (Fed) dair bir paylaşımda bulundu.

Twitter’dan yaptığı paylaşımda ‘doların güçlü, enflasyonun ise neredeyse olduğu’ değerlendirmesinde bulunan Trump, “Paris yanıyor, Çin dibe gidiyor, Fed’in yeni bir faiz artırımını düşünmesi bile inanılmaz” dedi.

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