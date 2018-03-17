Trump'tan eski porno yıldızına 20 milyon dolarlık tazminat davası

ABD Başkanı Donald Trump, "asla ilişkiye girmediğini" savunduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a susması için yapılan anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Trump ile yıllar önce ilişkiye girdiğine dair iddialar çıkan porno film yıldızı Stormy Daniels arasında dava restleşmesi yaşanıyor.

Kasım 2016'daki başkanlık seçiminden önce Trump'la ilişkisini gizli tutması için kendisine imzalatılan gizlilik sözleşmesinin Trump tarafından imzalanmadığı, dolayısıyla da geçersiz olduğunu söyleyen eski porno yıldızı, gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açtı.

"20 kez ihlal etti"

Ardından Trump'ın avukatları, gizlilik sözleşmesini en az 20 kez ihlal ettiği gerekçesiyle Stormy Daniels'a 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Stormy Daniels, Trump ile 2006'da başlayıp birkaç ay sürdüğünü söylediği ilişkiyle ilgili başkanlık seçiminden önceki yıllarda medyaya konuşmuştu. Ama Kasım 2016'daki başkanlık seçiminin kampanya döneminde yapılan gizlilik anlaşması sonrası kuvvetli imalarda bulunma yoluna gitti.

130 bin dolar niye ödendi?

Bu arada Trump ilişkiyi şiddetle reddederken kişisel avukatı Michael Cohen eski porno yıldızına kendi cebinden 130 bin dolar ödediğini, bunun Trump'la hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi, ama ödeme gerekçesine açıklama getirmedi.

Avukat isyan etti

Son olarak Trump'ı temsil eden hukuk firmasının eyalet değil federal mahkemede görülmesi talebiyle 20 milyon dolarlık tazminat davası açması ise Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti'yi duruma tepki gösterdi.

Bunun bir ABD Başkanı tarafından eşi benzeri görülmemiş davranış olduğunu ve müvekkilini hedef alan zorbalıklara bir yenisini eklediğini söyleyen Avenatti, şu soruyu yöneltti:

''ABD Başkanı Trump, kendisi ve avukatı Cohen'in, Trump'ın asla tarafı olmadığını ve hiçbir bilgisinin bulunmadığını iddia ettiği bir anlaşma üzerinden müvekkilime karşı 20 milyon dolarlık tazminat davası nasıl açabilir?''