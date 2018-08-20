Trump'tan eşi Melania'ya tehdit iddiası: Beni boşarsan vatandaşlıktan çıkarsın

Beyaz Saray’daki danışmanlık görevinden kovulan Omarosa Manigault Newman’ın 'Dengesiz’ (Unhinged) adlı kitabında, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Sloven kökenli eşi Melania’yı kendisinden boşanması halinde vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, Newman kitabında, “Eğer Melania, (Trump’ın) görev süresi dolmadan onu küçük düşerecek bir eylemde bulursa ve boşanmaya karar verirse, Trump onu cezalandırmanın bir yolunu bulur” ifadelerine yer veriyor. Newman, 1996’da üstün yetenekli insanlara verilen ‘Einstein’ (EB-1) vizesiyle ABD’ye yerleşen Melania’nın vize almasında Trump’ın rol oynadığını iddia ediyor. Newman, Trump’ın eşinin vatandaşlıkta çıkarılması için, vize işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını itiraf edebileceğini vurguluyor.



Newman kitabında, “Kendisini Rusya soruşturmasında affedebileceğini söyleyen bir adam, vize skandalında mı aynı şeyi yapmayacak?” diye yazıyor.



Trump’ın ‘Çırak’ isimli reality şovunun kıdemli yarışmacılarından biriyken seçim kampanyasında rol alıp danışmanı olarak Beyaz Saray’a giren Newman, Trump’la ilgili iddialarını, gizlice elde ettiği video ve ses kayıtlarıyla elektronik postalara dayandırıyor.

Avukatı FBI ile işbirliği içinde

Amerikan basını, Beyaz Saray danışmanlarından avukat Donald McGahn’ın, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine yönelik olası müdahalesine ilişkin Federal Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, özel yetkili savcı Robert Mueller ile tam işbirliği yaptığını duyurdu. Haberlerde McGahn’ın Mueller’e, başka bir kaynaktan öğrenemeyeceği bilgiler verdiği iddia edildi. Trump, haberin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, McGahn’a FBI ile işbirliği yapması konusunda bizzat izin verdiğini belirtti. Trump, FBI tarafından yürütülen Rusya soruşturmasının kendi yönetimini hedef alan bir ‘cadı avı’ olduğunu iddia ediyor.