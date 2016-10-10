Trump'tan Clinton'a: Ben başkan olduğumda sen hapsi boylayacaksın!

Başkanlık yarışında son üç haftaya giren Hillary Clinton ve Donald Trump St. Louis'de yapılan ikinci açık oturumda karşılaştılar.

Trump, ilk oturumdakinden daha kontrollü davranmak istese de ara sıra kendini tutamayıp sözlü saldırılarda bulundu, Clinton'a "şeytan, kalbinde nefret olan yalancı" şeklinde hitap etti, sık sık sorulara cevap vermek yerine konuyu değiştirme yoluna gitti.

Trump, Hillary Clinton'ı emailleri, Wall Street'te yaptığı konuşmaları, göçmenlikle ilgili önerilerini eleştirdi. Ancak gecenin en can alıcı noktası, Trump'ın başkan olduğunda Hillary Clinton'ı araştıracak bir savcı tayin edeceğini ve kendisini hapse attırmakla tehdit etmesiydi. Hillary Clinton ise otuz yıllık devlet deneyimini ortaya koydu ve Donald Trump'ın başkanlık için uygun biri olmadığını hatırlattı.

CNN ve ABC'de sunucuların ortak moderatörlüğündeki ilk soru iki gün önce ortaya çıkan kasetle ilgiliydi. Donald Trump konuyu çevirip ISIS'e ve onların yaptığı zalimliklere değindi, neredeyse "Ben ISIS'ten kötü değilim" demeye getirdi. Konuyu Hillary'nin eşi Bill Clinton'ın sadakatsizliğine getirmeye çalıştı. Hatta Bill Clinton'ı cinsel tacizle suçlayan dört kadını birden açık oturumun yapıldığı salona getirdi.

Donald Trump'ın Suriye konusuna verdiği bir yanıtta ise kendi başkan yardımcısı adayı Mike Pence'le fikir ayrılığı ortaya çıktı. Halep'teki durumla ilgili görüşleri sorulduğunda Trump ISIS'i gündeme getirerek ISIS'i vurdukları için Rusya'yı ve Esad rejimini savundu.

Açık oturum sırasında orada salonda bulunanlardan sorular da alındı. Müslüman bir kadın izleyici yeni dönemde kendisi gibi Müslümanları nelerin beklediğini sorunca Hillary Clinton dışlayıcı değil, kucaklayıcı bir başkan olacağını, Amerika'nın çok çeşitlilikle zenginleştiğini söyledi. Trump ise Müslümanlar'ın birbirini ihbar etmesini istedi. Bu şekliyle Müslümanlar için önceden söylediği sözleri bertaraf edecek şansı kaçırmış oldu.

Açık oturumun sonunda izleyiciden gelen bir soru ise geceye damgasını vuran soru oldu. Orta yaşlardaki erkek izleyici iki adaya birbirleriyle ilgili söyleyecek güzel bir sözü, birbirleriyle ilgili gıpta ettikleri tek bir yönün olup olmadığını sorunca salondaki gergin hava birden yumuşadı. Soruya Hillary, "Trump'ın çocukları" şeklinde cevap verirken Trump, Hillary Clinton'ın savaşçı ruhunu ve asla vazgeçmemesini beğendiğini söyledi.



Açık oturum sonunda CNN'in yaptırdığı oylamada izleyiciler Donald Trump'ın ilk oturuma göre daha iyi bir performans gösterse de %57'si bu turu da Hillary Clinton'ın kazandığını düşündü.