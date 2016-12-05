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Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan Çin'e tweetli eleştiri

Donald Trump’ın Tayvan lideriyle yaptığı telefon görüşmesiyle ABD-Çin ilişkilerinde başlayan gerginlik artıyor. Trump, Pekin yönetimini Twitter hesabı üzerinden topa tuttu.

05 Aralık 2016 14:13

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'ın diplomatik ilişkilerin bulunmamasına rağmen Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile yaptığı telefon görüşmesi Pekin'i kızdırmıştı. Çin hükümetinden yapılan açıklamada "dünyada sadece bir tane Çin olduğu” belirtilmiş ve Tayvan'ın "Çin egemenlik alanının devrolunamaz bir bileşeni” olduğu ifade edilmişti.

Trump Twitter hesabı üzerinden bu tepkiye sert bir yanıt verdi:

"Çin; para birimini devalüe etme (bu bizim şirketlerimizin rekabet etmesini zorlaştırıyor), ülkelerine giren ürünlerimizi ağır şekilde vergilendirme (ABD bunları vergilendirmiyor) ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına iri bir askeri kompleks kurmanın uygun olup olmadığını bize sordu mu? Sanmıyorum!" ifadelerinde bulundu.

Tayvan 1949 yılında Çin'den ayrılmış ancak ülkenin bağımsızlığı Pekin tarafından tanınmamıştı. Çin'in baskısı sonucunda dünyadaki birçok ülke de Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak kabul etmezken, ABD 1979 yılında Taipei ile diplomatik ilişkilere son vermişti. Washington ile Taipei arasındaki dostluk ilişkileri ise resmi olmayan kanallar üzerinden sürmüştü.

Emlak zengini Donald Trump seçim kampanyası sırasında, ABD ekonomisine zarar vermek için para birimini manipüle ettiği gerekçesiyle Çin'i defalarca kez suçlamış, Çin mallarına gümrük uygulama tehdidinde bulunmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP, DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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