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Dünya

Trump'tan Çin açıklaması: Kuzey Kore'ye baskı yapıyor olabilir

"Kuzey Kore ile nükleerden arınma konusunda anlaşamaya vardık"

09 Temmuz 2018 23:11

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in Kuzey Kore’ye, ABD ve Kuzey Kore arasında devam eden nükleer silahlardan arınma müzakerelerinden vazgeçmesi yönünde baskı yaptığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iki ülke arasında imzalanması planlanan anlaşmadan vazgeçmeyeceğinden emin olduğunu söyledi. “Kuzey Kore ile nükleerden arınma konusunda anlaşamaya vardık” diyen Trump, Çin’in ise süreçten rahatsız olduğunu belirtti. Bunun temel sebebinin Çin ile ABD arasındaki vergi krizi olduğunu vurgulayan Trump, “Çin, Kuzey Kore’ye anlaşmadan vazgeçmesi yönünde baskı yapıyor olabilir” ifadesini kullandı. 

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