Trump'tan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Silah anlaşmasını iptal edemeyiz ama...

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından açıklama yaptı. Trump, "Silah anlaşmasını iptal edemeyiz ama yapılabilecek başka şeyler var. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor, bu rahatsızlık verici" dedi.

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan Trump, gazetecilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

"Silah anlaşmasını iptal edemeyiz ama yapılabilecek başka şeyler var" ifadelerini kullanan Trump, "Bir milyondan fazla iş var. Bunun gibi bir siparişi iptal etmek bize yardımcı olmaz" şeklinde konuştu. Suudi Arabistan'ın Çin veya Rusya'dan silah alımı yapabileceğini belirten Trump "Bu bizim canımızı onlardan daha fazla yakıyor" ifadelerini kullandı. "Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor, bu rahatsızlık verici" diyen Trump, "Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” ifadelerini kullandı.

“Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?” şeklinde bir soruya, “Bu mümkündür" yanıtı veren Trump, Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi ve soruşturmaya çok fazla kişinin dahil edildiğini kaydetti.

Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez.” şeklinde konuştu.



Ayrıca Trump, "Suudi’nin soruşturmasını inanılır bulunuyor musunuz” şeklinde bir soruya ise “Evet, buluyorum.” cevabını verdi.

Suudi Arabistan ile silah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiğinden bu yana ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'da 'ABD tarihinde türünün en büyük silah anlaşmasını' imzalamıştı.

Trump ve Suudi Arabistan Kralı Selman arasında imzalanan anlaşmanın, yaklaşık 110 milyar dolar değerinde Amerikan yapımı silahın satışı anlamına geliyor. Anlaşma Suudi Arabistan'daki her biri 6 milyar dolar değerinde 150 Blackhawk tipi helikopteri de kapsıyor.



Ne olmuştu?



Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.