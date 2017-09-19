Trump'tan BM'de reform çağrısı

72. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çalışmaları bugün New York'ta başlıyor.

Genel Kurul çalışmalarının öncesinde ABD tarafından BM'de düzenlenen "BM Reformu” başlıklı toplantıda konuşma yapan Trump, "Birleşmiş Milletler'in, bürokrasi ve kötü yönetim nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığını” söyledi. Trump, BM'ye reform çağrısı yaptı.

BM bütçesinin 2000 yılından bu yana yüzde 140, çalışan sayısının iki katına çıktığını belirten ABD Başkanı "ancak ortaya çıkan sonucun bu yatırımları yansıtmadığını" belirtti.

ABD Başkanı BM'de reformlar yapılması gerektiğini, bürokrasi ve maliyetlerin düşürülmesinin şart olduğunu söyledi. Ayrıca BM'ye dünya genelindeki işlevini daha açık tanımlaması çağrısında bulundu. Trump, BM'nin dünya genelinde barışı sağlamada daha etkili bir güç ve kurum durumuna getirmek için verilen çabalara 'ABD'nin de ortak olacağı' sözünü verdi.

Guterres'den Trump'a destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ABD Başkanı Trump'ın reform isteğini desteklediğini belirtti. BM Genel Sekreteri, "Mevcut durumdan daha fazlasını yapabiliriz" diyerek, "hedefin iyi bir maliyet-hizmet ilişkisi ile müşterek değerlerin ilerletilmesi olduğunu" söyledi.

ABD, BM genel kurul çalışmaları öncesinde BM'de daha fazla şeffaflık ve kanaykların daha verimli kullanılmasında öngörülebilirliğe ağırlık verilmesini içeren bir niyet beyannemesi hazırlayarak, katılımcı ülkelerin onayına sundu.

Siyasi niyet belgesi BM Genel Kurul çalışmalarına katılacak üye 193 ülkeden 128'i tarafından imzalandı.

Rusya, öngörülen reformun yükümlülüklerini üstlenmeyeceğini duyurdu. BM reformunun üye ülkeler arasında diyalogla elde edilebileceğini belirten Rusya'nın BM Temsicisi Vassili Nebensja, Rus haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada, BM reformlarının sadece tek bir ülke tarafından hazırlanan bir niyet bildirisini imzalamakla başarılamayacağını vurguladı.

Genel Kurul gündemi

Liderler, 72. BM Genel Kurulu'nun üst düzey toplantılarıda çözüm bekleyen küresel siyasi sorunları ele alacak. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile iklim değişikliği konularının yanı sıra nükleer silahların ortadan kaldırılmasına yönelik bir de hükümetlerarası anlaşma imzalanacak.

ABD Başkanı Donald Trump ev sahibi olarak ilk kez genel kurula hitap edecek. BM toplantısına katılmak için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bugün genel kurula hitap edecek konuşmacılar arasında yer alıyor.

Erdoğan: BM'de reform şart

New York'taki Türkevi'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da BM'nin değişen şartlara ayak uydurmak zorunda olduğunu, bu şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesinin şart söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/MK/BÖ