Trump'tan Barzani'ye: Birlikte engelleri aşabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye bir mektup göndererek, "Engelleri birlikte aşabiliriz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye gönderdiği mektupta, taraflar arasında işbirliği ve ortaklık vurgusu yaptı.

ABD başkanlığına seçilmesinin ardından kendisine gönderdiği tebrik mektubu için Barzani'ye teşekkürlerini ileten Trump, "Her ne kadar yolumuzda birçok engel bulunsa da, beraber bu engelleri aşabilir, ortak çıkarlarımızı koruyabilir ve barış ve huzuru birlikte sağlayabiliriz" dedi.