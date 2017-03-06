T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan Barzani'ye: Birlikte engelleri aşabiliriz

ABD Başkanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanına mektup gönderdi

06 Mart 2017 20:42

ABD Başkanı Donald Trump, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye bir mektup göndererek, "Engelleri birlikte aşabiliriz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın IKBY Başkanı Mesud Barzani'ye gönderdiği mektupta, taraflar arasında işbirliği ve ortaklık vurgusu yaptı.

ABD başkanlığına seçilmesinin ardından kendisine gönderdiği tebrik mektubu için Barzani'ye teşekkürlerini ileten Trump, "Her ne kadar yolumuzda birçok engel bulunsa da, beraber bu engelleri aşabilir, ortak çıkarlarımızı koruyabilir ve barış ve huzuru birlikte sağlayabiliriz" dedi.

ETİKETLER

Donal TrumpMesud Barzanimektupbirlikteengelleri aşabilirizABD BaşkanıIrak Kürt Bölgesel Yönetimi başkanıişbirliğiortaklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24