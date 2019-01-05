T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan Apple'a çağrı: Ürünlerinizi Amerika'da üretin

Özge Düzgün, (DHA)- ABD Başkan Donald Trump, Kaliforniyalı teknoloji devinin en büyük fayda sağlayanının Çin olduğunu belirterek,  Apple’a ürünlerini ABD’de üretme çağrısı yaptı

05 Ocak 2019 18:41

Özge Düzgün, (DHA)- ABD Başkan Donald Trump, Kaliforniyalı teknoloji devinin en büyük fayda sağlayanının Çin olduğunu belirterek,  Apple’a ürünlerini ABD’de üretme çağrısı yaptı. 

Trump’ın çağrısı Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşının ortasında üretim faktörlerini ülkeye geri getirmesi için ABD firmalarına baskı yapma yönündeki son çaba olarak yorumlandı. Trump, Beyaz Saray’daki gazetecilere “Çok sevdiğim arkadaşım Tim Cook’a (Apple’n CEO’su) söyledim, ürünlerinizi Amerika Birleşik Devletleri\'nde üretin. Kilometrelerce öteye uzanan bu güzel ürünleri ülkemizde üretin” dedi.

Çin\'in bundan fayda sağladığının altını çizen Trump, ürünler Çin’de monte edildiğinden Çin için “Apple’ın en büyük yararlanıcısı” yorumunda bulundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Düzgün DHA ABD Başkan Donald Trump KaliforniyalıAppleaABDdeWashingtonPekinABDTrump Beyaz SaraydakiTim Cooka Applen CEOsuAmerika Birleşik DevletleriKilometrelerceTrump
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24