Trump'tan Air Force One emri: Siparişi durdurun

ABD'nin yeni başkanı seçilen Donald Trump, Amerikan Boeing şirketine ABD başkanları için verilen uçak siparişlerinin durdurulmasını istedi.

Trump, Twitter'da "Boeing gelecek ABD Başkanları için yeni bir 747 Air Froce One uçağı üretiyormuş, ama fiyatlar kontrolden çıkmış; 4 milyar dolardan fazla. Siparişi durdurun!" yazdı.

Attığı tweetin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, uçakların maliyetinin saçma boyutlarda olduğunu söyledi ve "Beoing'in çok para kazanmasını istiyoruz ama bu kadar da çok değil" dedi.

Trump'ın tweetinin ardından Boeing hisselerinde kısa süreli bir düşüş yaşandı. Yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden Boeing hisseleri günün ikinci yarısında yeniden yükseldi.

ABD hükümetinin Boeing ile en az iki yeni başkanlık uçağı daha üretmesi için kontratı bulunuyor. Uçakların 2024 yılında kullanıma hazır hale gelmesi planlanıyor.

Yani Trump uçakları, ikinci dönem başkan seçilmemesi halinde kullanamayacak.

Trump seyahatlerinde kendi özel uçağını kullanıyor. Ancak başkanlığı devralacağı 20 Ocak'tan sonra özel güvenlik ve iletişim donanımının bulunduğu başkanlık uçağı Air Force ile seyahat edecek.

Trump geçen yıl Rolling Stone dergisine verdiği röportajda Boeing 757 tipi özel jetini övmüş ve uçağının Air Force One'dan büyük olduğunu söylemişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın sözlerine Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Trump'ın 4 milyar dolar fiyatına nasıl ulaştığını bilmiyoruz. Bahsi geçen veriler Boeing ve Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmanın gerçek boyutunu yansıtmıyor" dedi.

ABD Sayıştayı projenin tahminen 3.2 milyar dolara mal olacağını belirtti.

ABD Hava Kuvvetleri de projeye 2.7 milyar dolar ayrıldığını "ancak miktarın değişebileceğini" açıkladı.

ABD şirketi olan Boeing, dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri.

Trump ayrıca Japon SoftBank'in ABD'de 50 bin yeni istihdam yaratması beklenen 50 milyar dolarlık bir yatırıma hazırlandığını da duyurdu.

Emlak zengini iş adamı Trump, bu ay yapacağı basın toplantısında şirketlerindeki tüm görevlerini bırakacağını da açıklayacak.