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BBC Türkçe

Trump’tan Adalet Bakanı Sessions’ın Ruslarla görüşmesi haberine tepki: Yasadışı sızıntılar sonlanmalı

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde Ruslarla Trump'ın Rusya politikası üzerine görüştüğünü yazdı. Sessions bu iddiaları reddediyordu. ABD istihbaratına dayanan haberin ardında

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın 2016'daki başkanlık seçimi öncesinde Ruslarla görüştüğünü yazdı.

Gazeteye göre Rusya'da ve ABD'de bulunan üst düzey Rus yetkililerin iletişimlerini takip eden ABD istihbarat birimleri, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak'ın Sessions ile seçim kampanyasını ilgilendirecek konularda iki kere görüştüğünü fark etti.

Washington Post'a göre konuşulan konular arasında Trump'ın Rusya'ya karşı izleyeceği politikalar da yer alıyordu.

Reuters'a bilgi veren bir ABD'li yetkili, sızdırılan belgeyi doğruladı.

ABD Adalet Bakanı Sessions bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından önce görüşmeyi reddetmiş, ardından da görüşmenin seçim kampanyasıyla alakası olmadığını söylemişti.

Fakat Washington Post'un ABD istihbaratından edindiği bilgiler Sessions'ı yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu habere Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Trump "Bu yasadışı sızıntılar sonlanmalı!" ifadelerini kullandı.

ABD'de Donald Trump ekibinin seçim döneminde Rusya ile iletişimi hakkında birden fazla soruşturma bulunuyor.

Soruşturma, Rusya'nın seçimi etkileyerek Trump'ın kazanmasına yol açıp açmadığını ve ayrıca Trump ekibinin ABD yasalarını çiğneyip çiğnemediğini inceliyor.

İstihbarat birimleri Rusya'nın Trump'ın kazanmasına yardımcı olduğu görüşünde.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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