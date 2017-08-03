Trump'tan ABD Kongresi'ne sitem: Rusya'yla ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük düzeyinde

ABD Kongresi, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımları sertleştirme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin kararını onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya ile ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söyleyerek sitem etti. Trump, bu durumu "çok tehlikeli" bulduğunu ifade etti.

ABD Kongresi geçen hafta Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialar yüzünden Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Başkan Trump ise tasarıyı, eleştirmesine ve "son derece hatalı" olduğunu söylemesine karşın onaylamıştı.

Moskova ile iyi ilişkiler kurmayı amaçladığını sık sık dile getiren Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda, Rusya ile ilişkilerin bu aşamaya gelmesi konusunda 'Bir sağlık yasasını bile geçiremeyen Kongre'ye teşekkür edilebileceğini' yazdı.

İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Söz konusu yasa, Rusya'ya yönelik yaptırımların gerekçesi olarak 2016 yılındaki ABD seçimlerine müdahale edildiği iddiası gösteriliyor. Tasarıda İran ve Kuzey Kore ise nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

Yasa Ukrayna'daki gelişmeler nedeniyle uygulanan Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırıyor. Diğer yandan 2016'daki başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiasıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar da getiriyor.

Yasa Rusya'nın demiryolu, gemicilik, metal ve madencilik gibi kilit sektörlerini de hedef alıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda Rusya'daki petrol şirketleriyle iş yapan şirketlere de kısıtlamalar gelecek.

Medvedev: Trump aciz durumda

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise yeni yaptırımların kendilerine karşı topyekun bir ticari savaş ilanı olduğunu söyledi.

Medvedev, bu yaptırımların Trump'ın "tam bir acizlik içerisinde" olduğunu gösterdiğini ve onun Kongre tarafından küçük düşürülmesine yol açtığını belirtti.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın yürürlüğe soktuğu ve "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasını kaldırma girişimi geçtiğimiz günlerde bir kez daha başarısız olmuştu.

Obamacare düzenlemesinin geri alınması, Trump'ın öncelik verdiği seçim vaatleri arasında yer alıyordu.