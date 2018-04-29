Trump'tan ABD Kongresi'ne sitem: Rusya'yla ilişkilerimiz en düşük düzeyde

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya ile ilişkilerin "tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" belirtti. Bu durumu "çok tehlikeli" bulan Trump, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması kararı alan Kongre'ye de sitem etti.

ABD Kongresi geçen hafta Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialar yüzünden Moskova'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Başkan Trump ise tasarıyı, eleştirmesine ve "son derece hatalı" olduğunu söylemesine karşın onaylamıştı.

Moskova ile iyi ilişkiler kurmayı amaçladığını sık sık dile getiren Trump tweetinde, Rusya ile ilişkilerin bu aşamaya gelmesi konusunda 'Bir sağlık yasasını bile geçiremeyen Kongre'ye teşekkür edilebileceğini' yazdı.

Tasarı İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını da öngörüyor.

Söz konusu tasarıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların gerekçesi olarak 2016 yılındaki ABD seçimlerine müdahale edildiği iddiası gösteriliyor. Tasarıda İran ve Kuzey Kore ise nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise yeni yaptırımların kendilerine karşı topyekun bir ticari savaş ilanı olduğunu söyledi.

Medvedev, bu yaptırımların Trump'ın "tam bir acizlik içerisinde" olduğunu gösterdiğini ve onun Kongre tarafından küçük düşürülmesine yol açtığını belirtti.

Obamacare düzenlemesinin geri alınması, Trump'ın öncelik verdiği seçim vaatleri arasında yer alıyordu.