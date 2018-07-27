Trump'tan ABD büyüme verisi yorumu: 4'lü rakam bizi mutlu eder

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (27 Temmuz 2018) açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisine ilişkin beklentisini paylaştı. Trump, "Eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olursa mutlu oluruz" dedi.

Trump "Biri %5.3'lük bir büyüme olacağını öngördü. Bunun olacağını zannetmiyorum ama eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olursa mutlu oluruz. %3.7, 3.8, 3.9 gibi rakamlar da iyi olur" yorumunu yaptı



Büyüme verisi Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak. Bloomberg'in anketine göre 2. çeyrek büyüme verisinin 4.2 olması bekleniyor.