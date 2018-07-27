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Dünya

Trump'tan ABD büyüme verisi yorumu: 4'lü rakam bizi mutlu eder

Bugün, ABD 2. çeyrek büyüme verisi açıklanacak

27 Temmuz 2018 12:43

ABD Başkanı Donald Trump, bugün (27 Temmuz 2018) açıklanacak 2. çeyrek büyüme verisine ilişkin beklentisini paylaştı. Trump, "Eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olursa mutlu oluruz" dedi.

Trump "Biri %5.3'lük bir büyüme olacağını öngördü. Bunun olacağını zannetmiyorum ama eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olursa mutlu oluruz. %3.7, 3.8, 3.9 gibi rakamlar da iyi olur" yorumunu yaptı

Büyüme verisi Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak. Bloomberg'in anketine göre 2. çeyrek büyüme verisinin 4.2 olması bekleniyor. 

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