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Dünya

Trump'tan 700 milyar dolarlık "rekor silahlanma emri"

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılındaki silah harcamalarını 700 milyar doları çıkarılması "emrini verdi

19 Aralık 2017 15:19

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılındaki silah harcamalarını 700 milyar doları çıkarılması \"emrini verdi.\" 2017\'de 587 milyar dolar olan askeri harcamalar Trump\'ın yeni güvenlik stratejisiyle yüzde 19.5 artmış oldu. 
Trump kendinden önceki başkanlardan farklı olarak “nükleer olmayan stratejik saldırılar” karşısında nükleer silahların daha geniş kapsamda kullanılabileceğine işaret etti.
ABD’nin yeni güvenlik stratejisini açıklayan Trump “Güç aracılığıyla barış” sloganı çerçevesinde 2018 yılında 700 milyar dolarlık rekor seviyede askeri harcama yapılmasını emrettiğini de söyledi.
“Zayıflığı ihtilafa giden en kolay yol olarak görüyoruz, bu yüzden de rakipsiz bir gücün en kesin savunma olacağını düşünüyoruz” diyen Trump’ın açıkladığı yeni güvenlik stratejisi belgesinde  “Nükleer gücün tüm ihtilafları engelleyemeyeceği, fakat nükleer saldırıları, nükleer olmayan stratejik saldırıları ve geniş ölçekli geleneksel saldırıları engellemek için ön şart” deniliyor.
Nükleer olmayan stratejik saldırılar ABD’nin nükleer silahları savunma amaçlı kullanabileceğini söylediği yeni bir tehdit kategorisi ve uzmanlarca bu durum önümüzdeki haftalarda ABD’nin nükleer silahlar konusundaki tutumunu düzenleyen Nuclear Posture Review’da bazı değişikliklerin habercisi olabilir.

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