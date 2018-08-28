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Dünya

Trump'la yıldızı hiç barışmamıştı; McCain'in vefatının ardından Beyaz Saray'da 'bayrak krizi' çıktı

McCain, cenazesine Trump'ın katılmasını istememişti

28 Ağustos 2018 16:37

Derin Koçer

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’da ‘bayrak krizi’ yaşandı. Bayraklar, senatörün ölüm haberinin alınmasının ardından önce yarıya indirildi; sonra tekrardan yukarı çekildi.

'Bayrak krizi'ne yönelikgelen tepkilerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, McCain için ‘aynı görüşleri paylaşmıyor olduğunun' altını çizdiği ama 'senatörün ülke için yaptıklarına saygı duyduğunu' belirttiği birkaç cümlelik açıklama yayınladı. Açıklamada, ‘Beyaz Saray’da bayrakların McCain defnedilene kadar yarıda duracağı’ da söylendi ve bayraklar yeniden yarıya indirildi.

Senatörün vefatının ardından Beyaz Saray’ın McCain için ‘övgü dolu’ bir metin yayınlamasını da Trump’ın engellediği iddia edildi.

Cumhuriyetçi Senatör, başkanlık için 2 kez yarışa girmiş; önce George W. Bush’a, sonra Obama’ya kaybetmişti. ABD basını, senatörün kendi cenazesinde bu iki ismin konuşma yapmalarını istediğini haberleştirdi. Öte yandan ‘Trump’ın cenazesine katımasını istemediği’ de yazıldı. Trump da yayınladığı açıklamada kendi yönetimini temsilen 'General John Kelly, Savunma Bakanı James Mattis ve Büyükelçi John Bolton’dan cenazeye katılmalarını rica ettiğini' belirtti.

John McCain, seçim yarışı kaybettiği iki eski ABD Başkanı ile birlikte

McCain ile Trump'ın yıldızları hiç barışmadı

Donald Trump, her ne kadar Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak başkanlık yarışını kazanıp Beyaz Saray’a yerleşmiş olsa da, partisinin en yetkin isimlerinden olan McCain ile yıldızı hiçbir zaman barışmadı.Trump, seçim kampanyası yürüttüğü dönemde, Vietnam savaşı sırasında yedi yıla yakın esir kalan McCain’in ‘savaş kahramanı olmadığını’ bile söyledi.

McCain de Trump’ın hiçbir zaman destekçisi olmadı. Kanser tedavisi gördüğü dönemde Senato'ya gelip, Trump yönetimine muhalif bir çıkış yapıp, 'Obamacare' uygulamasının kaldırılmaması için konuşmuş; aynı konuda yapılan Senato oylamasında da partisinin aksine oy kullanacağını söylemişti. 'Obamacare', 2008 yılında McCain'in başkanlık yarışını kaybettiği Barack Obama'nın ABD için sembolleşen 'sağlık hizmeleri düzenlemesi'ydi. 

İki Cumhuriyetçi isim, ‘siyasi nezaket’ açısından da birbirlerinden oldukça farklı noktalardaydı. McCain, Obama ile yarıştığı başkanlık seçimleri sırasında Obama'ya ‘Arap olduğu için güvenemeyeceğini’ söyleyen seçmenine “Hayır, hanımefendi. O, düzgün bir aile babası ve vatandaş. Yalnızca bazı konularda anlaşamıyoruz ve bu kampanyanın yapılma sebebi de yalnızca budur” demişti.

 

Trump ise kendi seçim kampanyası sırasında Obama’nın ‘ABD doğumlu olmadığını’ diline dolamış, "Doğum belgesini göremedik" demişti. McCain de Trump'ın bu duruşunu, 'yalan haberler çağının (fake news) başlangıcı' olarak nitelendirmişti.

 

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