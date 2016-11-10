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Trump'la görüşen Erdoğan 'ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğini' söyledi

Erdoğan, görüşmede Trump'a başarılar diledi

10 Kasım 2016 02:30

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Demokrat rakibi Hillary Clinton'ın önünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın Trump'a görevinde başarılar dilediğini aktardı. 

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın görüşmede 'ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğini vurguladığını' aktardı.

 

Erdoğan: Hayra yormak istiyorum

 

Erdoğan sabah saatlerinde yaptığı ilk değerlendirmede "ABD'nin bu tercihini hayra yormak istiyorum ve başarılı bir gelecek temenni ediyorum" demişti. Erdoğan'ın Trump'ın adını anmaması dikkati çekmişti.

 

Trump "Müslümanları
ülkeye sokmayacağım" demişti

 

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, kampanya döneminde Müslümanların ABD'ye girişinin durdurulması gerektiğini söylemişti. Trump, göçmen ya da turist olmak isteyen tüm Müslümanlar için bunu belirtmişti. Ayrıca Trump başkan seçilmesi durumunda, ABD'deki camileri kapatacağını dile getirmişti. Ülkedeki Suriyeli göçmenleri de üşkelerine geri göndereceğini söyleyen Donald Trump, ABD-Meksika sınırına duvar örerek oradan da göçmenlerin gelmesini engelleyeceğini söylemişti.

 

"Tüm Amerikalıların başkanı olacağım" dedi

 

Trump zafer konuşmasında "Tüm Cumhuriyetçi, Demokrat ve Bağımsızlara, artık birlik olma, tek vücut olma zamanı geldiğini söylüyorum. Ülkemizde yaşayan her bir vatandaşa, tüm Amerikalıların başkanı olacağım sözünü veriyorum" demişti.

Trump'ı ilk tebrik edenlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmuştu.

 

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