T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Trump'ın zaferi sonrası Yeni Zelanda göçmenlik sitesi ziyaretçi rekoru kırdı

Yüzde 2 bin 500 oranında bir artışa gerçekleştiği açıklandı

10 Kasım 2016 14:13

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasından sonra, Yeni Zelanda resmi göçmenlik sitesinde trafiğinde görülmedik bir artış meydana geldiği bildirildi.

Çarşamba günü Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı geçerek başkan seçilmesinin ardından, Kanada'nın göçmenlik sitesi de aşırı ilgi nedeniyle çökmüştü.

Yeni Zelanda'ya göçmenlik başvurularıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Immigration New Zealand'ın (INZ) yetkilileri, başkanlık seçiminin açıklanmasından sonraki 24 saat içinde siteyi 56 bin 300 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

INZ yetkilileri, bunun yüzde 2 bin 500 oranında bir artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Siteyi günde ortalama 2 bin 300 kişi ziyaret ediyor.

INZ Pazarlama Sorumlusu Greg Forsythe, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Çarşamba sabahı yerel saatle 09.00'a kadar ABD'den 70 bin 500 kişi sitemizi ziyaret etti. ABD'den günde ortalama 1 bin 500 ziyaretçimiz vardı" dedi.

Forsythe, 24 saat içinde 7 bin 287 kişinin siteye kayıt yaptırdığını belirtti. Bunun göçmenlik başvurusu anlamına gelmediğini vurgulayan Forsythe, kayıt yaptıran bazı kişilerin, Trump'ın kazanmasından sonra Yeni Zelanda'ya yerleşmeyi düşündüğünü yazdığını söyledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Donald TrumpYeni ZelandaCumhuriyetçi Donald TrumpTrumpHillary ClintonKanadaZelandaImmigration New ZealandPazarlama Sorumlusu Greg Forsythe BBCABDBununForsythe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24