Trump'ın zaferi sonrası Yeni Zelanda göçmenlik sitesi ziyaretçi rekoru kırdı

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasından sonra, Yeni Zelanda resmi göçmenlik sitesinde trafiğinde görülmedik bir artış meydana geldiği bildirildi.

Çarşamba günü Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı geçerek başkan seçilmesinin ardından, Kanada'nın göçmenlik sitesi de aşırı ilgi nedeniyle çökmüştü.

Yeni Zelanda'ya göçmenlik başvurularıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Immigration New Zealand'ın (INZ) yetkilileri, başkanlık seçiminin açıklanmasından sonraki 24 saat içinde siteyi 56 bin 300 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

INZ yetkilileri, bunun yüzde 2 bin 500 oranında bir artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Siteyi günde ortalama 2 bin 300 kişi ziyaret ediyor.

INZ Pazarlama Sorumlusu Greg Forsythe, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Çarşamba sabahı yerel saatle 09.00'a kadar ABD'den 70 bin 500 kişi sitemizi ziyaret etti. ABD'den günde ortalama 1 bin 500 ziyaretçimiz vardı" dedi.

Forsythe, 24 saat içinde 7 bin 287 kişinin siteye kayıt yaptırdığını belirtti. Bunun göçmenlik başvurusu anlamına gelmediğini vurgulayan Forsythe, kayıt yaptıran bazı kişilerin, Trump'ın kazanmasından sonra Yeni Zelanda'ya yerleşmeyi düşündüğünü yazdığını söyledi.