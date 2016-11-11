Trump'ın zaferi ABD'de hapishane sahiplerine yaradı

Donald Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesi sonrası ülkede özel işletmeli hapishanelerin hisseleri tırmanışa geçti.

Fortune dergisinin haberine göre, ABD'de özel hapishane sahibi ve işletmecisi en büyük şirketlerden biri olan Corrections Corporations of America'nın hisselerindeki artış yüzde 40'lara yaklaştı.

Diğer bir hapishane sahibi ve işletmecisi GEO Group'un hisselerinde ise yüzde 21'den fazla artış yaşandı.

"Donald Trump başkan seçildiğinden beri Hillary Clinton'ı cezaevine koyup koymayacağını henüz açıklamadı" diyen Fortune dergisi, hapishane hisselerini "borsada günün kazananı" şeklinde nitelendirdi.

Trump seçim kampanyası sırasında Clinton'ın elektronik posta soruşturması kapsamında suç işlediğini söylemiş ve Demokrat Parti'nin adayını hapse attırmakla tehdit etmişti.

Fortune'a göre özel hapishane hisselerindeki artış sadece Trump'ın kazanmasına bir tepki değil, aynı zamanda Clinton'ın yenilgisine bir yanıt.

ABD Başkanı Barack Obama ve Adalet Bakanlığı Ağustos ayında federal hükümetin özel işletmeli hapishanelerin kullanımını bırakacağını açıklamıştı.

Trump'ın rakibi, Demokrat aday Hillary Clinton da kararı desteklemişti.

Business Insider'ın haberine göre, Compass Point isimli aracı kurum yaptığı yazılı açıklamada "Kâr amacı güden hapishane endüstrisinin Clinton'lı bir Beyaz Saray yönetimi altında olumsuz başlıklar ve kalıcı olarak kontrat belirsizliği ile karşı karşıya kalması muhtemeldi, ancak göç ve suça verdiği önem göz önüne alındığında Trump yönetiminin daha destekleyici olması bekleniyor" dedi.

Öte yandan Bloomberg'ün haberine göre Trump'ın zaferi sonrası Meksika'nın en zenginleri para kaybediyor.

Dünyanın beşinci, Meksika'nın ise en zengin kişisi Carlos Slim'in serveti, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından 5,1 milyon dolar azaldı.

Seçimleri takiben Meksika Pesosu'nun yüzde 12 değer kaybetmesinin ardından, Slim'in serveti yüzde 9,2 erozyona uğradı.

Trump, seçilirse yasa dışı göçü engellemek için ABD'nin Meksika sınırına duvar öreceğini açıklamıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un dünyanın en zengin 500 kişisiyle ilgili hazırladığı göstergede yer alan 10 Meksikalı milyarder toplamda 6,5 milyar dolar kaybetti.

Göstergede yer alan 500 zenginin toplam kaybı ise 41 milyar dolar oldu.

CNBC'nin haberine göre ise Trump'ın Başkan seçilmesinin olumlu etki yaptığı bir diğer sektör ise savunma sanayii.

ABD savunma sanayii hisseleri Trump'ın zaferinden sonra fırladı. Northrop Grumman, Lockhead Martin ve Raytheon şirketlerinin hisselerinde yüzde 5 ile yüzde 7,5'lik artışlar yaşandı.

Habere göre İngiliz BAE Systems ve Cobham şirketleri ile Fransız Thales şirketi de yüzde 3 ile 4 oranında değer kazandı.

Trump Eylül ayında yaptığı bir konuşmada 90 bin ek asker istihdam edeceğini, 42 yeni donanma gemisi ve 100 bombardıman uçağı alacağını söylemiş, nükleer ve füze savunma sistemlerini de artırma sözü vermişti.