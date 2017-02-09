Trump'ın Yüksek Mahkeme adayından Başkan'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Neil Gorsuch, Trump'ın yargıya yönelik saldırılarının "moral bozucu" ve "üzücü" olduğunu söyledi.

Gorsuch'un Demokrat Partili bir senatörle konuşurken dile getirdiği bu sözler, yargıcın sözcüsü tarafından da doğrulandı.

Başkan Trump, tartışmalı seyahat yasağını durduran bir yargıca "sözde yargıç" demiş ve ABD'ye yönelik herhangi bir olası terör saldırısının onun suçu olacağını söylemişti.

Yargıç James Robart'ın kararı, geçen hafta boyunca yoğun tartışmalara yol açmış ve konu Temyiz Mahkemesi'nin önüne gelmişti.

Trump, Robart'ın kararının hemen ardından tepki göstermiş ve Twitter'da "Kanunun uygulanmasını engelleyen sözde hâkimin kararı gülünç ve bozulacaktır" demişti.

Trump daha sonra, koyduğu seyahat yasağının yasal olduğunu bir lise öğrencisinin bile görebileceğini savunmuştu.

Connecticut Senatörü Richard Blumenthal, Gorsuch'un sözlerini, yargıçla yaptığı görüşmenin ardından kamuoyuna duyurdu.

Blumenthal, federal yargıcın başkanın eleştirilerini "moral bozucu" ve "üzücü" bulduğunu söyledi.