Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına bir suçlama daha

Profesör Christine Blasey Ford'dan sonra Deborah Ramirez isimli ikinci bir kadın da ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'u yıllar önce kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Ramirez, The New Yorker dergisine yaptığı açıklamada Yale Üniversitesi'nden okul arkadaşı Kavanaugh'un 1980'li yıllardaki bir parti sırasında başkalarının da önünde soyunup cinsel organını suratına doğrulttuğunu söyledi.

Bu manzara karşısında hissettiği huzursuzluğu uzun süre üzerinden atamadığını belirten 53 yaşındaki Ramirez, "Üzüldüm, utandım ve kendimi aşağılanmış hissettim” dedi. Olayı kamuoyuna duyurmakta zorlandığını ifade eden Ramirez ancak "başından geçenlerin Profesör Ford'un söylediklerinin doğruluğunu desteklemesini umduğunu” belirtti.

Kavanaugh Senato'ya ifade vereceği için sevinçli

Kavanaugh, Christine Blasey Ford gibi Deborah Ramirez'in suçlamalarının da doğru olmadığını söyledi. Yargıç yaptığı yazılı açıklamada "iftira atıldığını ve 35 yıl önce böyle bir olayın cereyan etmediğini” belirtti. Kavanaugh Perşembe günü "Senato'da suçlamalar hakkında açıklama yapıp, itibarını savunma fırsatı bulacak olmasından sevinç duyduğunu” dile getirdi.

Ancak Brett Kavanaugh'a yöneltilen suçlamalar bununla da bitmiyor. Porno aktrisi Stormy Daniels'in avukatı Michael Avenatti Twitter hesabından paylaştığı mesajda Kavanaugh ve okul arkadaşı Mark Judge hakkında "inanılır bilgilere” sahip bir müvekkilinin olduğunu duyurdu. Avenatti mesajında, "Judge, Kavanaugh ve diğerlerinin 1980'lerin başlarındaki partilerde alkollü içki içirtip, uyuşturucu verdikleri kadınları sırayla istismar ettiklerini” belirtti.

Stormy Daniels'in avukatı iddialarına kanıt göstermeksizin ve Kavanaugh'un ne gibi bir rol oynadığını açıklamaksızın, "Senato'nun Yüksek Mahkeme üyeliği adayına konuyu sormasını” istedi. Avenatti önümüzdeki günlerde Senato Komisyonu ve kamuoyuna suçlamalarıyla ilgili belgeleri sunacağını açıkladı.

Michael Avenatti 2006 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile cinsel ilişkide bulunduğunu iddia eden porno oyuncusu Stephanie Clifford'un (Stormy Daniels) avukatlığını yapıyor. Trump bu iddiayı yalanlamıştı. ABD Başkanı çok sayıda kadını taciz ettiği şeklindeki suçlamaları da geri çevirmişti.

Trump'ın adamı

Trump, Kavanaugh'u Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday göstermişti. Senato'nun üyelik prosedürünü tamamlamasına kısa süre kala Kavanaugh, psikoloji profesörü Christine Blasey Ford tarafından 30 yıl kadar önce bir öğrenci partisi sırasında tecavüz teşebbüsünde bulunmakla suçlanmıştı. Ford, Kavanaugh'un arkadaşı Mark Judge'nin de aynı odada bulunduğunu söylemişti. Kavanaugh ise suçlamaları red ederek böyle bir olaydan haberi olmadığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Beyaz Saray da açıklama yapmak zorunda kalmış ve Kavanaugh hakkındaki suçlamaların muhalefetteki demokratların iftira kampanyasından ibaret olduğunu duyurmuştu.

Kavanaugh hakkındaki suçlamalar siyasi partiler arasında sert tartışmalara yol açtı. Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliğini önlemek isteyen Demokrat Parti atama sürecini 6 Kasım'daki Kongre seçimlerinin Senato aritmetiğini değiştirmesi umuduyla uzatmaya çalışıyor.

Ara seçimler Kasım'da

Yüksek Mahkeme üyeliği ABD iç politikasında önemli rol oynuyor. Kavanaugh'un atanması durumunda Yüksek Mahkeme'de çoğunluk muhafazakârlara geçecek. Demokrat Parti Ramirez'in suçlamada bulunması üzerine Kavanaugh'un atama sürecine ara verilip Ramirez'in ifadesinin Federal Soruşturma Dairesi FBI tarafından araştırılmasını talep etti.

Brett Kavanaugh'un Profesör Ford'un inandırıcılığından kuşku uyandırmaya çalışması yoğun protestolara yol açmıştı. Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliğine atanması Başkan Trump açısından büyük önem arz ediyor. Atamayı taraftarlarına büyük bir başarı olarak gösteren Trump, Kasım ayının ilk haftasındaki ara seçimlerden önce Senato'dan onay çıkmasını hedeflemekteydi.

DW,dpa,rtr/AG,DÇÜ

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