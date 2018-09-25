Trump'ın yüksek mahkeme adayı Kavanaugh: Kimseye cinsel saldırıda bulunmadım

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin olarak, "yanlış suçlamaların beni sürecin dışına itmesine izin vermeyeceğim" açıklamasını yaptı.

Başkan Trump da Kavanaugh'a destek vererek, yaşananların "tamamen politik" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Brett Kavanaugh'un merkezinde olduğu iki cinsel taciz iddiası birkaç gün arayla dile getirildi.

Önce Prof. Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü. Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etti.

Suçlmalarla ilgili, Amerikan Fox News kanalına konuşan Kavanaugh, "Onurumu ve hayat boyu kadın haklarını koruduğum gerçeğini savunabileceğim, adil bir süreç beklentisindeyim. Buna, 14 yaşında iken beni tanımış olan bir kadının iddiaları ile başlayacağım" dedi.

Kavanaugh'u ilk suçlayan kişi olan Christine Blasey Ford, perşembe günü iddiaları ile ilgili senatoya ifade verecek.

"Bu bir adayı hedef almış en haksız olay olabilir"

Suçlamaların odağındaki 53 yaşındaki yargıç, yaşananları Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesine bağlayarak, "son dakika yapılan karakter suikasti başarılı olamayacak" dedi.

Kavanaugh, "Ne lisede ne de başka bir yerde kimseye cinsel saldırıda bulunmadım" şeklinde konuştu.

Başkan Donald Trump, Birleşmiş Milletler görüşmeleri için bulunduğu New York'ta gazetecilerin konu ile ilgili sorularını yanıtlayarak, Kavanaugh'ın "gerçek olmayan, fabrikasyon" iddialarla suçlandığını savundu.

Trump, "Bu bir adayı hedef almış en haksız olay olabilir" dedi.

ABD'de tartışmalı yasalar konusunda son sözü 9 üyeli Yüksek Mahkeme söylüyor. Bu nedenle mahkeme üyeleliklerinin onayına büyük önem veriliyor.

Kavanaugh neyle suçlanıyor?

Deborah Ramirez, 'tacizin' 1983-84 akademik yılında birinci sınıftayken meydana geldiğini söylüyor.

Ramirez'e göre olay sırasında yurt partisinde bir daire oluşturaracak şekilde oturan öğrenciler içki içme oyunu oynuyorlardı.

Öğrenciler, grupta işaret ettikleri kişiden içki içmesini istiyordu.

Deborah Ramirez'e göre bir süre sonra bir öğrenci plastik bir penis çıkardı. Kavanaugh olduğu öne sürülen bir başka öğrenci de, pantolonunu indirip cinsel organını Ramirez'in yüzüne dayadı.

Ramirez, "Adamı itmeye çalışırken penisine dokundum. Evleninceye kadar hiçbir penise dokunmayacaktım. O gün çok utandım ve aşağılandım" dedi.

New Yorker'ın haberinde 53 yaşındaki Ramirez'in alkolün etkisiyle bazı şeyleri hatırlamıyor olabileceği için daha önce bu olay hakkında konuşmaktan çekindiğini söylediği belirtiliyor.

Haberi kaleme alan gazeteciler, Ramirez'in iddialarıyla ilgili olarak onlarca sınıf arkadaşıyla irtibata geçtiklerini, üç öğrencinin olayı duyduklarını ya da böyle bir şeyden bahsedilğini hatırladıklarını söyledi.

Grupta oldukları söylenen iki kişi ise iddiayı reddetti.

Prof. Christine Blasey Ford de 15 yaşındayken bir okul partisinde, o zaman 17 yaşında olan Kavanaugh'ın kendisini yatak odasına sürüklediğini, yatakta üzerine çullanıp ağzını kapadığını ve iç çamaşırlarını çıkarmaya çalıştığını söylemişti. Bir arkadaşının yardımıyla kurtulduğunu belirten Ford, yıllarca bu olayın travmasını yaşadığını belirtmişti.

Ford olayın bazı detaylarını, "alkolün etkisiyle hatırlayamadığı" gerekçesiyle bugüne kadar konuşmadığını savunuyor.