Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yerine Herbert Raymond McMaster'ı atadı.

ABD ordusunda korgeneral olan McMaster, Irak ve Afganistan'da görev yapmış, bu hükümetlerin yolsuzlukla mücadeleleri üzerine çalışmalar yürütmüştü.

Flynn'in ardından Trump'ın bu görevi teklif ettiği Robert Harward, teklifi "kişisel gerekçelerle" reddetmişti.

Atamayı sahibi olduğu Mar-a-Lago Malikânesi'nde kamuoyuna duyuran Donald Trump, McMaster'ı "çok yetenekli ve tecrübeli" diye niteledi ve ekledi:

"Ordudaki herkes tarafından büyük saygı duyulan bir kişi".

McMaster'dan önceki Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, göreve gelmeden önce Rusya'nın ABD Büyükelçisi ile konuştuğu konular hakkında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e doğru bilgi vermediği gerekçesiyle istifa etmişti. Flynn görevde yalnızca üç hafta üç gün kalabilmişti.

McMaster'ı tanıyan isimler, kendisini genellikle düşüncelerini açıklayan ve otoriteyi sorgulayan bir kişi olarak tanımlıyor.

Time dergisi 2014 yılında McMaster'a dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer vermiş, hakkında "Geleceğin ordusunun mimarı" ifadelerini kullanmıştı.

Atamanın ardından Donald Trump'a teşekkür eden McMaster "Ulusumuza hizmet etmeye devam edebildiğim için çok mutluyum, bu bir ayrıcalık. Amerikan halkının çıkarlarını korumak için Ulusal Güvenlik ekibine katılmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Donald Trump göreve talip olan birini bulamadığı eleştirilerine Cumartesi günü "bu işi isteyen çok kişi var" diyerek yanıt vermişti.

Trump üç haftadır hafta sonlarını geçirdiği ve "güneyin Beyaz Saray'ı" olarak tanımladığı Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikânesinde bu hafta sonu diğer adaylarla da görüştükten sonra kararını Pazartesi günü açıkladı.