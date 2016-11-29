Trump'ın 'yasadışı oy' iddiasına Beyaz Saray 'kanıt yok' yanıtı verdi

Beyaz Saray, ABD'nin 45. başkanı olan Donald Trump'ın seçimlerde "yasadışı oy" kullanıldığı iddiası ile ilgili "kanıt yok" açıklaması yaptı.

Basın sözcüsü Josh Earnest, Trump'ın twitter hesabı aracılığıyla yaptığı "milyonlarca insan yasadışı oy kullandı" iddiasının temeli olmadığını söyledi.

"Ne söyleyebilirim ki ? Böyle bir iddiayı temellendirebilecek hiçbir kanıt yok ortada" diyen Earnest, konu ile ilgili daha fazla yorum için Trump'ın ekibini işaret etti.

Donald Trump'ın twitter üzerinden yaptığı ve büyük tartışma yaratan "yasadışı oy" iddiası, seçim yarışındaki rakibi Hillary Clinton'ın "yeniden sayım" konusundaki açıklaması sonrası gelmişti.

Demokratların adayı Clinton, Wisconsin eyaletinde oyların yeniden sayılmasına destek verdiğini açıklamıştı.

Trump o açıklama sonrası twitter hesabı aracılığıyla, "Seçici Kurul'u ezici farkla kazanmamın ötesinde, yasadışı olarak oy kullanan milyonlarca kişiyi düşerseniz oyların çoğunu ben aldım" açıklamasını yapmıştı.

İlk sayımda Trump'ın Clinton karşısında 27 bin oy farkla önde bitirdiği Wisconsin eyaletindeki seçimde kullanılan oylar Perşembe günü yeniden sayılacak.

Başkanlık yarışında Yeşil Parti'nin adayı olan Jill Stein'in resmi başvurusu ile yapılacak olan sayımın "hızlı" olacağı, seçim kurulu tarafından açıklandı.

Eyaletteki seçim kurulu yetkilileri, 8 Kasım'daki oy sayım işlemi sırasında "dışarıdan bir müdahale" yaşandığını sanmadıklarını ifade ederek, sonucun değişmeyeceği düşüncesinde olduklarını kamuoyuna açıkladı.

Yeşil Parti'nin adayı olan Jill Stein, üstlenmek zorunda olduğu yeniden sayım masrafları için 6.5 milyon dolar toplamayı başardı.

Resmi sonucu seçimden 20 gün sonra açıklanan Michigan eyaletinde de Donald Trump'ın galip geldiği duyuruldu.

Sonuçları belli olan son eyalet olan Michigan ile birlikte, Trump, 306 Seçici Kurul oyuna ulaşmış oldu.