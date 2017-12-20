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Deutsche Welle

Trump'ın vergi yasası son dönemeçte

Trump, göreve başlamasından bu yana en büyük sınavı ile karşı karşıya. Şirketlere vergi indirimi öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçti.

20 Aralık 2017 12:11

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından hazırlanan ve ülkedeki vergi düzenlemelerinde 30 yıldan bu yana en kapsamlı değişiklikleri öngören yasa tasarısı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'ndeki ilk oylamadan geçti.

Şirketlere, orta ölçekli işletmelere ve özel kişilere vergi indirimi öngören tasarı, daha sonra bir usül hatası nedeniyle üç maddesi çıkarılarak Senato'da da bugün oylamaya sunuldu.

Senato'dan da geçen tasarı son oylama için şimdi Temsilciler Meclisi'ne geri gönderilecek. Nihai oylamanın Perşembe günü yapılacağı açıklandı. Son oylamanın ardından da düzenlemeyi ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalaması gerekiyor.

Tasarı yasalaştığı takdirde Trump'ın göreve geldiği günden bu yana yasamayla ilgili en büyük zaferini elde edeceği belirtiliyor. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 12 Cumhuriyetçi yasa tasarısına karşı çıkan Demokratlara katıldı, ancak tasarı 203 ret oyuna karşı 227 oyla kabul edildi.

Son 30 yılın en köklü değişiklikleri

Vergi indirimlerinin yanı sıra ülkenin vergi sistemine 1980'li yıllardan bu yana en köklü değişiklikleri getirecek yasa tasarısı, geçmişteki benzer yasaların aksine kapalı kapılar ardında hazırlandığı için Demokratlar tarafından eleştiriliyor.

Bu yılın başında göreve gelen Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan vergi tasarısı en büyük değişiklikleri kurumlar ve yüksek gelir sınıfından alınan vergilerde yapıyor.

Şirketlere ve varlıklı Amerikalılara uygulanan vergi oranları düşürülürken, serbest meslek ve orta ölçekli şirket sahiplerine de vergi indirimi sağlanıyor. Sıradan vatandaşlara da bir miktar vergi indirimi sağlanıyor. Orta gelir düzeyinde yıllık kazancı 73 bin dolar civarında olan dört kişilik bir ailenin gelecek yıl 2 bin dolar civarı vergi tasarrufu yapabileceği belirtiliyor.

Bütçe açığını artıracak olan vergi yasasının Vergilendirme Ortak Komisyonu'na göre merkezi yönetim borcunu gelecek 10 yılda 1 trilyon 500 milyar dolar yükseltmesi bekleniyor.

Reuters/AFP/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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