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Ekonomi

Trump'ın vergi paketi açıklaması sonrası dolarda son durum ne?

ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları piyasalar açısından 'inandırıcılıktan uzak' bulundu

27 Nisan 2017 11:46

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı "vergi indirim" paketinin beklendiğinden zayıf çıkması, doları da zayıflattı. Tüm para birimlerinde olduğu gibi TL karşısında da gerileyen dolar 3.57-3.58 lira aralığına çekildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Trump, dün açıkladığı vergi paketiyle, kamu şirketlerinin vergi oranlarını yüzde 35'den ve küçük ölçekli firmaların vergi oranlarını da yüzde 39.6'dan yüzde 15'e indirileceğini açıkladı.

Bazı analistlerin, "Seçim kampanyasındaki vaatlerin yinelenmesi" diye nitelendirdiği vergi paketinin yaratacağı "bütçe açığına" karşı bir önlemi içermemesi de, piyasalar açısından "inandırıcılıktan uzak" bulundu.

Bu gelişmeler, vergi paketi açıklanmadan önce güç kazanan doları zayıflattı ve euro 1.0913 dolara çıktı. Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi de, paket öncesi yükseldiği 99.33'ten 98.84'e geriledi.

Dolardaki zayıflama, gelişmekte olan ülke para birimlerine de yansıdı ve ABD para birimi 3.5680 liraya kadar indikten sonra, 3.57 - 3.58 aralığına döndü. Dolar karşısında güçlenen euro ise, parite etkisiyle 3.8927 liraya kadar indikten sonra 3.90 liraya yükseldi.

Dolar'ın son durumu:

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