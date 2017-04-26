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Dünya

Eski Başkan Wall Street'te konuşacak, 400 bin dolar ücret alacak

ABD eski Başkanı Obama 2008 krizinde Wall Street'teki şirketleri sorumlu tutmuştu

26 Nisan 2017 12:35

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, bir Wall Street firmasının düzenleyeceği konferansta konuşma yapacak. Obama'nın öğle yemeğinde yapacağı konuşma için 400 bin dolar ücret alacağı bildirildi.

NTV'nin ABD basınından derlediği haberlere göre, ülkenin finans merkezi olarak kabul edilen Wall Street'te faaliyet gösteren Cantor Fitzgerald adlı şirketin, Obama'nın yapacağı konuşma için eski başkana 400 bin dolar ödeyeceği belirtildi. 

Cantor Fitzgerald firmasının eylül ayında düzenleyeceği sağlık konferansında ana konuşmacı olarak boy gösterecek Obama'nın, konferansın öğle yemeğinde konuşacağı kaydedildi. 

Obama, başkanlığı sırasında, 2008'de başlayan finansal kriz ve ardından yaşanan ekonomik resesyonla ilgili Wall Street'teki şirketleri sorumlu göstermiş ve krizin büyük ölçüde bu firmaların faaliyetlerinden kaynaklandığını ifade etmişti.

 

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