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BBC Türkçe

Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı teklifine ret

Emekli general Michael Flynn'in istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı arayan ABD Başkanı Donald Trump, teklif götürdüğü ilk isimden olumsuz yanıt aldı. Emekli Amiral Robert Harward, Trump'ın iş teklifini geri çevirdi.

17 Şubat 2017 14:24

Emekli general Michael Flynn'in istifasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı arayan ABD Başkanı Donald Trump, teklif götürdüğü eski komandodan olumsuz yanıt aldı.

Emekli Amiral Robert Harward, Trump'ın iş teklifini geri çevirdi.

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Adını vermeyen bir Beyaz Saray Yetkilisi, Harward'ın ailevi ve mali bazı yükümlülükleri nedeniye bu kritik görevi kabul etmediğini söyledi.

Ancak ABD medyasına göre sebep farklı. Medyada çıkan haberler, Harward'ın bu pozisyona kendi ekibiyle gelmek istediği ancak Trump'un bunu kabul etmediğini iddia ediyor.

Associated Press haber ajansına konuşan Harward, Trump yönetiminin 'kendi ihtiyaçlarına hem profesyonel hem kişisel anlamda çok uygun olduğunu" söylerken, "Bu tamamen kişisel bir durum" dedi.

60 yaşındaki eski deniz komandosuna 'kendi ekibini getirmek istediği' yönündeki iddialar da soruldu.

Harward topu Trump'a atarken, "Sanırım bu soruyu başkana sormak gerekiyor" yanıtını verdi.

Harward, halihazırda Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in Abu Dabi'deki şubesinde yönetici olarak çalışıyor.

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na aday gösterdiği Michael Flynn, seçimler öncesinde Rusya'nın Washington büyükelçisi Sergey I. Kislyak ile ABD'nin Moskova'ya yaptırımlarını görüştüğü yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Konuşmaları haftalardır mercek altına alınan Flynn, elçiyle görüşmesinin içeriği konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e 'eksik bilgi' verdiğini kabul etmişti.

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