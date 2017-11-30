Trump'ın Twitter'ını kapatan kişi Almanyalı Türk çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının 2 Kasım'da 11 dakika boyunca askıya alınması olayının sorumluluğunu Almanyalı bir Türk olan Bahtiyar Duysak üstlendi.

Teknoloji haber sitesi TechCrunch, 20'li yaşlarında olduğu ve San Francisco merkezli Twitter'da geçici bir sözleşme kapsamında çalıştığı belirtilen Duysak'la yaptıkları röportajı yayımladı.

Duysak'ın Twitter'ın Güvenlik Departmanı'nda çalıştığı ve platformun kullanıcıları tarafından diğer kullanıcıların tweet ya da profillerine dair iletilen şikayetleri değerlendirmeye alan ekipte görev yaptığı belirtildi.

TechCrunch tarafından yayımlanan videoda Amerikan bayrağı desenli bir kazak giydiği görülen Duysak, Trump'ın hesabını geçici olarak kapatmış olmasının bir "hata" olduğunu ve bunu yaparken hesabın devre dışı kalacağının hiç aklına gelmediğini söyledi.

"Şans ayağıma geldi, kullandım"

Duysak, bunun planlı bir hareket olmadığını ancak Trump'ın "hesabını kapama şansının son iş gününün sonlarına doğru ayağına geldiğini ve kendisinin de bu şansı değerlendirmeye karar verdiğini" belirtti.

"Ben hiç kimseyi hack'lemedim. Yetkim dahilinde olmayan hiçbir şey yapmadım" şeklinde konuşan Duysak, "İmkânı olsa Trump'a karşı harekete geçecek milyonlarca insan var. Benim durumumsa tesadüfiydi" dedi.

BuzzFeed sitesi de iki ayrı anonim kaynağı alıntıladığı haberinde sorumlunun Duysak olduğunu iddia etti. Haberde, Duysak'ın geçmişte California'da bulunan bir Müslüman topluluğu merkezinde gönüllü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Twitter ise Trump'ın hesabının askıya alınmasına neden olan eski çalışanının Duysak olup olmadığını henüz teyit etmedi.

2 Kasım'da Trump'ın Twitter hesabı @realDonaldTrump'ı görüntülemek isteyen kullanıcılar 11 dakika boyunca bir hata mesajı ile karşılaşmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Twitter, olayın işteki son günündeki bir Twitter çalışanının "insani hatasından" kaynaklandığını belirtmiş ve "bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını" belirtmişti.

DW/Reuters,BÜ/CÖ

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