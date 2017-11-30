Trump'ın Twitter hesabını kapatan kişi belli oldu: Bahtiyar...

Geçen haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabını kapatan kişinin Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın kişisel Twitter hesabı, geçen hafta 11 dakikalığına kapalı kaldı. Buna neden olan kişi olan Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak, konu ile ilgili ilk defa konuştu.

TechCrunch'a konuşan Duysak'ın öğrenci vizesi ile ABD'de bulunduğu ve Twitter'da müşteri destek biriminde çalıştığını söyledi.