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Dünya

Trump'ın tweetleri tuvalet kağıdı oldu; tek bir rulosu 9.99 dolar

Trump destekçileri bu duruma tepkili

05 Ağustos 2017 18:59

Donald Trump'ın attığı tweetler ve fotoğraflarının basılı olduğu tuvalet kağıtları satışa sunuldu. Tek bir tuvalet kağıdı rulosu 9.99 dolara satılıyor.

Trump'ın başkan olmadan önce attığı tweetlerin de yer aldığı tuvalet kağıdı oldukça ilgi gördü. Ancak, Trump destekçileri bu durumdan hiç hoşnut değil.

Ürünün pazarlamacıları, "Diğer tuvalet kağıtlarında tek bir kelime bile yazmadığını duydum. Üzücü. Bu tuvalet kağıdı en güzel sözlere sahip" dedi. Tek bir tuvalet kağıdı rulosu 9.99 dolara satılırken, Trump'ın yüzünün basılı olduğu tuvalet kağıtları 12.95 dolara satılıyor.

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