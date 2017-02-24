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Dünya
BBC Türkçe

Trump'ın trans gençler ile ilgili kararına tepki büyüyor

ABD Başkanı Trump'ın trans gençlerin kamu okullarında istedikleri tuvaleti kullanmasına izin veren yönergeyi yürürlükten kaldıran kararına karşı gösteriler düzenleniyor

24 Şubat 2017 07:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın trans gençlerin kamu okullarında istedikleri tuvaleti kullanmasına izin veren yönergeyi yürürlükten kaldıran kararına tepki büyüyor.

Eski başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve trans bireylerin hakları için önemli bir adım olarak görülen tuvalet yönergesinin yürürlükten kaldırılmasına karşı ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenleniyor.

Trump'a tepki gösteren isimlerden biri yemin töreninde milli marşı söyleyen 16 yaşındaki şarkıcı Jackie Evancho oldu.

Evancho, Trump'ı bu konuda 'aydınlatmayı' çok istediğini belirterek bu karardan ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını anlattı.

ABC kanalına trans bir birey olan kız kardeşi Juliet ile beraber bir röportaj veren Evancho, Trump'a kız kardeşinin okulda neler yaşadığını yüz yüze anlatmak istediğini belirtti.

Evancho'nun kız kardeşi Juliet ise her gün ayrımcılıkla karşılaştığını ve kendisine korkunç şeyler söylendiğini anlattı.

Juliet, trans bireylerin tuvalet haklarının ne olduğunun bilinmediği bir ortamın güvenli olmadığını da sözlerine ekledi.

Trump'a tepki gösteren ünlülerden bir diğeri ise ünlü televizyon sunucusu Ellen DeGeneres.

Ellen DeGeneres, Twitter'dan, "Bu politikayla ilgili değil, insan haklarıyla ilgili bir mesele" dedi.

Apple, Google, Facebook ve Microsoft gibi teknoloji devleri karara karşı çıkan kurumlar arasında yer alıyor.

Trump'ın bu kararına ilk tepkiyi CEO'su Tim Cook'un eşcinsel olduğunu açıkladığı Apple'dan geldi.

Google, yaptığı açıklamada trans öğrencilerin haklarında yaşanan bu gerilemeden ötürü endişeli olduklarını belirtti.

Facebook ise eşitlik ve trans bireylerin eşit haklara sahip olması için destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Salesforce, Microsoft ve Intel gibi şirketlerin yöneticileri ise #ProtectTransKids (Trans Gençleri Koruyun) etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Diğer yandan Trump'ın bu kararı, ülke çapında yeni bir protesto dalgasının doğmasına neden oldu.

ABD'nin çeşitli şehirlerinde trans gençlere destek yürüyüşleri düzenleniyor.

New Yorker dergisi, bu durumu Trump'ın göreve gelmesinden beri tek bir günün bile protestosuz geçmemesi yönünde yorumladı.

Özellikle Trump'ın göçmenler ile ilgili yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar ülke çapında büyük protestoların düzenlenmesine neden olmuştu.

Pazar günü düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nin de protestolara sahne olması bekleniyor.

Wall Street Journal gazetesi bu durumu sosyal medyadan 'Pazar günü şimdiye kadar düzenlenmiş en iyi giyimli Trump protestosu olacak' diye duyurdu.

Trump'ın trans gençlerle ilgili bu kararının Obama'nın yönetmeliği Teksas'ta bir hakimin kararına takıldığı için hemen bir etkisinin olması beklenmiyor.

Geçen yıl Mayıs ayında çıkan yönergenin yasal bağlayıcılığı olmasa da Obama bu yönergeye uymayan okulların fonlarını kaybedebileceğini söylemişti.

Yönerge ülke çapında tartışmalara yol açmış, 13 eyalette yönergeye karşı dava açılırken Ağustos ayında Teksas'taki bir federal yargıç yönergenin durdurulması için adım atmıştı.

Donald Trump seçim kampanyasının başlangıcında transların istedikleri tuvaleti kullanabilmeleri gerektiğini söylemiş, fakat Cumhuriyetçilerden tepki alması sonucu duruşunu değiştirmişti.

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