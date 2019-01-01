Trump'ın Suriye'deki askerleri 'yavaş yavaş çekmesi' 4 ayı bulabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki 2000 Amerikan askerinin çekilmesi için orduya dört aylık süre tanıma konusunda anlaştığı bildirildi.

Trump, birliklerin "yavaş yavaş" çekileceğini Twitter'dan duyururken, asker ve siyasetçilerin bu konuda kendisine yönelttiği eleştirilerden de şikayetçi oldu.