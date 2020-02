Trump'ın Suriye'deki askerleri 'yavaş yavaş çekmesi' 4 ayı bulabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'deki 2000 Amerikan askerinin çekilmesi için orduya dört aylık süre tanıma konusunda anlaştığı bildirildi.

Trump, birliklerin "yavaş yavaş" çekileceğini Twitter'dan duyururken, asker ve siyasetçilerin bu konuda kendisine yönelttiği eleştirilerden de şikayetçi oldu.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......