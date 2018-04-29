Trump'ın sızan telefon kayıtlarından en ilginç alıntılar

Donald Trump'ın Amerikan Washington Post gazetesine sızdırılan görüşmelerdeki sözleri hem eleştirildi, hem de alay konusu oldu.

27 Ocak'ta yapılan görüşmelerde, ABD-Meksika sınırına inşa edilmek istenen duvar ve Avustralya ile eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan mülteci anlaşması gibi konular tartışılmış.

Gizli telefon kayıtlarından çıkan en ilginç alıntıları derledik:

ABD Başkanı Trump, Obama yönetiminin Avustralya ile imzaladığı mülteci anlaşmasına karşıydı. Anlaşma, Avustralya'ya iltica başvurusunda bulunan 1250 kişinin ABD'ye yerleştirilmesini öngörüyor.

Sızan diyaloglarda Trump, Avustralya Başbakanı'na önce "Kimin anlaşması bu? Obama mı yaptı?" diye soruyor.

Sonra da Suriyeli mültecileri ABD'ye almanın "kendisini kötü göstereceğini" söylüyor ve ekliyor:

"Malcolm, bu o kadar önemli mi? Öldürecek bu durum beni. Ben insanların ülkesine girmesine izin vermek istemeyen, dünyanın en büyük insanıyım."

"Bu insanları alma fikrinden nefret ediyorum. Sana garanti veriyorum, kötü insanlardır" diyen Trump, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Gelenlerin yerel süt insanları (köylüleri kast ediyor) için çalışacak harika insanlar olacağını sanmıyorum...Burada ben kimseyi içeriye almayacağım diye yasak koyuyorum sonra da 2 bin insanı içeri alıyoruz."

Trump'ın merak ettiği bir başka konu da, Avustralya'nın neden göçmen teknelerine "ayrımcılık yaptığı":

"Teknelerle ilgili mesele ne? Neden teknelere ayrımcılık yapıyorsunuz. Hayır, biliyorum, belli bölgelerden geliyorlar."

Trump bu kayıtlarda, Meksika Devlet Başkanı Nieto'ya da, "Meksika'ya duvarın parasını ödetmek zorundayım. İki yıldır bunu söylüyorum" diyor.

"Bırak 'Halledeceğiz' diyelim. Eğer ileride istersen, Jared (Kushner) ve Luis'yle (Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray) beraber müzakere masasına geri döneriz. Eminim iki ülke için de iyi olacak bir çözüm bulunur."

Washington Post gazetesi Şubat ayında yayımladığı bir haberde, Trump ile Avustralya Başbakanı Turnbull'un telefon görüşmesi sırasında, mülteci anlaşması konusunda gerginlik yaşadığını öne sürmüştü.

Trump ise görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyerek, gazeteyi "yalan haber" yapmakla suçlamıştı.

Sızan telefon kayıtlarında ise Trump, Turnbull'e, "Bu, şu ana kadar yaptığım en nahoş telefon görüşmesi" diyor. Sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi övüyor:

"Bütün gün bu telefon konuşmalarını yaptım ve bu, aralarında en kötü olanıydı. Putin'le olan telefon konuşması hoştu. Bu çok saçma."

Avustralya, ABD'nin en yakın mütteffiklerinden biri olarak görülüyor. Ülkede ABD'nin birçok hava üssü var.

Trump ise ülkesinde, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla açılan soruşturmanın hedefinde.