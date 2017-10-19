Trump'ın seyahat yasağına ikinci mahkeme engeli

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ve Suriye'nin de aralarında olduğu sekiz ülkenin vatandaşlarına yönelik Trump yönetimi tarafından getirilen seyahat yasağına, Hawaii'nin ardından Maryland eyaletinden de durdurma kararı çıktı.

Seyahat yasağını süresiz olarak askıya alan kararda, yasağın hedefinde temel olarak Müslümanların olduğu belirtildi ve ABD anayasasının dini ayrımcılığa karşı olan maddesinin ihlali anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Hakim Theodore Chuang, yeni yasağın daha önce mahkemeler tarafından reddedilen seyahat yasağı ile değişiklik göstermediğini de dile getirdi. Hakim Chuang, kararında Trump'ın başkanlık kampanyası döneminde sık sık Müslümanları ülkeye almama vaadinde bulunduğunu da hatırlattı.

Trump'ın üçüncü seyahat yasağının Çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak ABD'nin Hawaii eyaletindeki federal hakim Salı günü uygulamayı durdurma kararı aldı. Hawaii'deki mahkeme de yasağın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelere yönelik yasadışı ayrımcılık anlamına geldiğine hükmetti. Hawaii ve Maryland'deki mahkemelerin kararları arasında farklılık bulunuyor. Maryland'deki durdurma kararı, yasağın Kuzey Kore ve Venezuela'ya yönelik kısımlarını içermiyor.

Yeni yasak hangi ülkeleri kapsıyor?

Trump yönetiminin yeni seyahat yasağı, İran, Libya, Suriye, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore vatandaşlarının yanı sıra Venezuela'dan bazı devlet yetkililerini kapsıyor. Trump yönetimi yasağa gerekçe olarak bu ülkelerden seyahat eden yolcular hakkında bilgi paylaşımının yetersiz olmasını gösteriyor.

Üç seyahat yasağı çıkaran ABD'deki Trump yönetimi göreve geldiği ilk günlerden bu yana yasakların uygulanması konusunda yasal bir mücadele içerisinde. Yeni yasağa yönelik durdurma kararlarının da yargıya taşınacağı açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Yargının Başkan'ın yasal ve gerekli olan bu kararını onayacağına, Amerikan halkının güvenliği için gerekli güvenlik önlemlerini geri getireceğine şüphemiz yok" denildi.

Trump yönetimi, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına yönelik 90 günlük bir seyahat kısıtlamasını uygulamaya koymuştu. Kısıtlama, geçtiğimiz ay sona ermişti.

AFP/AP/dpa,ÖA/BK

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