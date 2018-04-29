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BBC Türkçe

Trump'ın seyahat yasağı yürürlüğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan altı ülkenin vatandaşları ve tüm mültecilere yönelik getirdiği tartışmalı seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan altı ülkenin vatandaşları ve tüm mültecilere yönelik getirdiği tartışmalı seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdi.

Yeni kurallarla, ABD'de aile yakınları ve iş ilişkileri olmayan İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları ile tüm mültecilere vize verilmeyebilecek ve girişleri kısıtlanabilecek.

Büyükanne ve babalar, halalar, teyzeler, amcalar, dayılar ve yeğenler "gerçek" aile yakını sayılmıyor.

Yüksek Mahkeme, Başkan Trump'ın 6 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının "kısmen" yürürlüğe girmesine izin vermişti.

Mahkeme, yasağın ABD'de "gerçek" bir yakını ya da "bağlantısı" bulunmayan kişiler için de geçerli olabileceğini duyurmuştu.

Başkan Trump, "Ulusal güvenliğimiz için açık bir zafer" diyerek mahkemenin kararını tebrik etmişti.

Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı başkanlık kararnamesi, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin (Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen) vatandaşlarına 90 gün, mültecilere ise 120 gün ABD'ye giriş yasağı getirmişti.

Havaalanlarında protesto gösterileri düzenlemesine yol açan kararname, "ayrımcı" olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

Başkan Trump bunun üzerine 6 Mart'ta ikinci bir kararname imzalamış, Irak vatandaşları ile Yeşil Kart sahiplerini yasak kapsamı dışına çıkarmıştı.

ABD'de yargı Donald Trump'ın ikinci seyahat yasağını da durdurdu

Trump ayrıca, ABD'nin göçmen programını da 120 gün boyunca askıya almış ve Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini 'süresiz' durdurmuştu.

Beyaz Saray da bu ay, yasağın derhal yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki başvuru yapmıştı.

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