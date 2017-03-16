Trump'ın seyahat yasağı mahkemeye takıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı düzenlemesine karşı Hawaii eyaletinin ABD anayasasını ihlal ederek Müslümanlara karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla dava açmasının ardından, federal mahkeme uygulamayı durdurma kararı aldı.

Trump Ocak ayında imzaladığı ve havaalanlarında yaşattığı kaos ve tetiklediği kalabalık protestolar yüzünden Şubat'ta bir hakim tarafından durdurulan seyahat yasağını, yasal sorunların üstesinden gelebilmek için gözden geçirerek 6 Mart'ta tekrar imzalamıştı.

ABD'li bölge hakimi Derrick Watson'ın düzenlemenin acilen durdurulması kararında seyahat yasağında İslam'ın ismen geçmediğini ancak "mantıklı ve tarafsız bir gözlemcinin seyahat yasağının belli bir dinin aleyhine çıkarıldığı sonucuna varabileceğini" söylediği bildirildi.

Hakim Watson bu göreve eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın kararı "muhakeme ve kapsam anlamında hatalı" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Trump'tan karara tepki

Trump ulusal güvenlik için gerekli olduğunu söylediği bu düzenlemeyle ilgili Hawaiili hakimin kararına "bizi zayıf gösteriyor" diyerek tepki gösterdi.

Trump Nashville'de yaptığı bir konuşmada, üzerinden bir kez geçtiği seyahat yasağının "ilk halinin sulandırılmışı" olduğunu söyledi. Trump "aslında ilk versiyonuna dönmek gerek... Çünkü zaten ilk etapta da yapmak istediğim buydu" dedi. Trump konuyu ABD Üst Mahkemesi de dahil "gittiği yere kadar götürmekte" kararlı olduğunu belirtti.

Trump'ın ocak ayında imzaladığı, "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararname İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının vize başvurusunun kabul edilmemesini öngörüyordu. Suriyeli mültecilerin ülkeye girişini süresiz olarak yasaklayan kararname uyarınca diğer mültecilere de dört ay yasak getirilmişti.

Mart ayındaki gözden geçirme sonrasında ise Irak daha önceki vize yasağı kararnamesinden farklı olarak listeden çıkarılmıştı.

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Reuters/SSB,BK