Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı (4)

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AĞLAMAYA BAŞLADI, FENALIK GEÇİRDİ İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı

16 Nisan 2018 18:52

AĞLAMAYA BAŞLADI, FENALIK GEÇİRDİ
İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, \"Sorun Şakran\'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum\" dedi.
Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sanık Brunson, daha sonra savunmasını sürdürdü.
SENATÖR VE BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA
Duruşma devam ederken, davayı takip etmek için İzmir\'e gelen ABD\'li senatör Tom Tillis ile Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu ABD\'li Büyükelçi Sam Brawnback, salondan çıktı.
Dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Brawnback, \"Bunun bir siyasi dava olduğunu düşünmüyoruz. Bu, bir din özgürlüğü davası. Türkiye\'nin tarihinde de din özgürlüğü önemli yer kaplıyor. Brunson\'un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara\'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı, Amerika halkı. Herkesin dikkati bu davada\" dedi.
Senatör Tillis ise yabancı gazetecinin Menbiç konusu ile bu dava arasında anlaşma olup, olmadığı sorusuna, anlaşma olmadığı yönünde yanıt verdi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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