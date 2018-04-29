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BBC Türkçe

Trump'ın Rusya'yla paylaştığı istihbarat bilgisi 'İsrail'den geldi' iddiası

ABD medyası, Trump'ın Rusya ile paylaştığı iddia edilen istihbarat bilgisinin İsrail'den geldiğini iddia etti. İsrail, suçlamaların ABD ve İsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD medyası, Trump'ın Rusya ile paylaştığı iddia edilen istihbarat bilgisinin İsrail'den geldiğini iddia etti.

New York Times gazetesi, biri eski, biri görevde iki ABD'li yetkilinin verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Trump'ın ABD Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la paylaştığı iddia edilen gizli bilgilerin Trump'a İsrail tarafından verildiğini yazdı.

Washington Post gazetesi, gizli bilgilerin ABD'ye bir müttefiki tarafından verildiğini ancak bu ülkenin ABD'ye, bilgileri Rusya'yla paylaşma izni vermediğini bildirmişti.

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Beyaz Saray iddiaları reddetmiş, Trump, paylaştığının gizli istihbarat bilgileri değil 'gerçekler' olduğunu söylemişti.

New York Times'ın konuyla ilgili haberinde İsrail'i işaret etmesi ardından İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron Dermer bir açıklama yaptı.

Dermer, "İsrail'in, ABD'yle istihbarat paylaşımı ilişkimizdeki güveni tamdır" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer iddialarla ilgili hiçbir yorum yapmayacağını belirtti.

Trump gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek.

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